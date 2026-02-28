Salto con gli sci: Nika Prevc si prende anche Hinzenbach su Eder, Annika Sieff nelle 30

Nika Prevc aggiunge un’altra perla alla propria annata 2025-2026, nonostante l’oro individuale non ci sia stato alle Olimpiadi Invernali. La slovena non ha vita facile a Hinzenbach, ma riesce a vincere sul trampolino normale austriaco saltando due volte 89 metri, con 128.2 punti in un caso e con 130.4 nell’altro, per un totale di 258.6.

L’unica a tenere, l’austriaca Lisa Eder, salta la stessa misura nella prima serie e mezzo metro più in là nella seconda. Di fatto sono i 3 punti pagati nella prima serie quelli decisivi, dato che in quella successiva ottiene esattamente gli stessi (quindi salta leggermente meno bene, al netto di tutte le metriche del caso). In breve: per lei 255.6 punti. Enormemente distante la due volte olimpionica norvegese Anna Odine Stroem, terza a 238.3; completano la top 5 la giapponese Yuki Ito a 232.6 e la norvegese Heidi Dyhre Traaserud a 232.1.

Al sesto posto la tedesca Selina Freitag, che va a quota 230.4 davanti alla canadese Abigail Strate, a 227.9. Si tratta, con Strate, della prima variazione rispetto ai risultati della prima serie, rimasti in questo caso, almeno nella parte alta, nel segno della quasi totale immutabilità. Ottava la giapponese Sara Takanashi a 227.5, nona la slovena Nika Vodan a 226.1 e decima la tedesca Agnes Reisch a 225.4.

In casa Italia la sola a prendersi la seconda serie è Annika Sieff, che è 23a a 202.5. Esce invece nella prima Martina Zanitzer, precisamente da 34a a 87.5. che nel caso in specie Fuori nella qualificazione sia Jessica Malsiner che Martina Ambrosi, rispettivamente co-42a a 76.7 (con la francese Emma Chervet) e 44a con 76.5.