Salto con gli sci: Austria batte Slovenia nel super team a Lahti, sorpresa Finlandia. Italia fuori a metà gara

Va all’Austria la gara Super Team che chiude il novero delle competizioni del salto con gli sci a Lahti. Sull’HS130 finlandese il duo composto da Jan Hoerl e Daniel Tschofenig s’impone in maniera decisamente convincente sulla Slovenia (Anze Lanisek, meglio di molte altre volte, e Domen Prevc): 858.6 per gli austriaci, 836.8 per gli sloveni in una giornata che vive di parecchi colpi di scena.

Sono soprattutto due a movimentare la gara odierna. Il primo è legato alla squalifica, già nella prima serie, di Ren Nikaido per sci appena troppo lungo (o meglio, è Nikaido che è sottopeso, volendo girare la questione su come va in questi casi). All’atto pratico, Ryoyu Kobayashi esce di scena prima ancora di poterci entrare. Il secondo arriva quando Marius Lindvik sbaglia clamorosamente il terzo salto, mandando la Norvegia fuori dal podio e facendoci salire la Finlandia, con un grande Niko Kytosaho e Antti Aalto che portano a casa, assieme, il punteggio di 805.3. La Finlandia non vedeva un podio in una qualsiasi gara a squadre da 16 anni abbondanti.

Quarta, dunque, sebbene di solo 1.2 punti, la Germania con Felix Hoffmann e Philipp Raimund, poi quinta la Svizzera a 800.2 con Sandro Hauswirth e Gregor Deschwanden. La Norvegia, che oltre a Lindvik ha schierato Isak Andreas Langmo, termina a 798.8 con la Polonia (Kacper Tomasiak, Kamil Stoch) settima a 776.6 e gli USA (Tate Frantz, Kevin Bickner) ottavi a 731.2.

Per l’Italia, rappresentata da Alex Insam e Francesco Cecon, non si va al di là del nono posto, appena fuori dalla quota che sarebbe stata utile per disputare tre serie complete di salti, e non soltanto due. Il punteggio totale degli azzurri è di 462.6. Decimo posto per l’Estonia con 438.3, poi Francia undicesima a 433.7 e Ucraina dodicesima a 431.1. Fuori già nella prima serie la Turchia (139.4), oltre al Giappone squalificato anche il Kazakistan.