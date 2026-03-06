Salto con gli sci: trionfo Slovenia ai Mondiali junior nella gara a squadre femminile. Bene l’Italia

La Slovenia vince la gara a squadre femminile dei Mondiali junior di salto con gli sci in corso di svolgimento a Lillehammer. Arriva un successo molto netto da parte del quartetto composto da Taja Terbovsek, Ajda Kosnjek, Izadora Kopac e Maja Kovacic, che insieme raggiungono quota 955.2 dominando, nei fatti, l’intera competizione.

Quello che accade dietro, però, ha dell’estremamente raro in questa disciplina. Dopo due serie e otto salti, infatti, c’è una parità totale al secondo posto. Con 919.5 punti a testa, infatti, si vanno a classificare Germania (Anna-Fay Scharfenberg, Emily Teubner, Megi Lou Schmidt e Julina Kriebich) e Austria (Sara Pokorny, Meghann Wadsak, Pie Stuetz e Luise Tristcher).

Giù dal podio di poco Finlandia (Julia Aikia, Emilia Vidgren, Oosa Thure e Sofia Mattila), quarta a 906.4, e Giappone (Saiko Fujimoto, Kohaku Hinomori, Kikka Sakamoto e Yuzuki Sato), quinto a 903.2. Di fatto, sono le cinque big che tutti attendevano nelle parti alte.

La prima delle squadre “umane” è l’Italia, che coglie un valido sesto posto a quota 767.3 con Giada Delugan, Noelia Vuerich, Ludovica del Bianco e Leonie Runggaldier. Settimo posto per il Kazakistan e ottavo per gli USA; resta fuori dalla seconda serie la Norvegia, unica altra partecipante a questa competizione.