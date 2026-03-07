Salto con gli sci: oro Austria nella gara a squadre maschile dei Mondiali junior

L’Austria ha vinto la gara a squadre maschile dei Mondiali junior di salto con gli sci in corso di svolgimento a Lillehammer, Norvegia. Il quartetto composto da Thomas Gfrerer, Julian Auinger, Nikolaus Humml e Lukas Haagen si è imposto con il punteggio di 1047.9 al termine di un duello all’ultimo respiro con la Germania, seconda a quota 1034.4 con Alex Reiter, Lasse Deimel, Yann Kullmann e Janne Holz.

Il gradino più basso del podio va alla selezione padrona di casa, che porta Leonard Fageraas, Odd Harald Svenningsen-Fjeld, Jakob Alvsaaker Walseth e Oddvar Gunneroed a quota 989.2 davanti alla Slovenia, quarta con Jaka Kramer, Urban Simnic, Mai Zakelsek ed Enej Faletic.

Resta quinta la Polonia, a quota 937.9 con Kamil Waszek, Szymon Sarniak, Lukasz Lukaszczyk e Konrad Tomasiak (che non è, allo stato attuale delle cose, il più conosciuto Kacper). Sesta posizione per il Kazakistan (con Ilya Mizernykh in quartetto) a 917.4, settimo per la Svizzera a 904.3, ottavo per il Giappone a 817.1.

Fuori dalla seconda serie Stati Uniti e Finlandia. Discorso ancora differente per l’Italia, con il quartetto composto da Min Iorio, Martin Chenetti, Martino Zambenedetti e Maximilian Gartner che deve uscire di scena a causa di una squalifica. La ragione: tuta irregolare.