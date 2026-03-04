Salto con gli sci, Anezka Indrackova trionfa ai Mondiali juniores di Lillehammer. Azzurrine nelle retrovie

Va in archivio con il successo di Anezka Indrackova nella gara individuale su trampolino piccolo la prima giornata dei Campionati Mondiali juniores di salto con gli sci 2026, in corso di svolgimento a Lillehammer. La diciannovenne ceca ha centrato il primo titolo della carriera in una rassegna iridata giovanile, dopo aver sempre mancato l’appuntamento con il podio in passato.

La sorella minore di Karolina Indrackova (saltatrice classe 1997 con all’attivo una top10 in Coppa del Mondo) ha avuto la meglio per soli 2.3 punti nel duello con la diciottenne padrona di casa norvegese Ingvild Synnoeve Midstkogen. Terzo posto e medaglia di bronzo a 6.5 punti dalla vetta per la finlandese Sofia Mattila, autrice del miglior salto della seconda serie.

Come da pronostico, anche alla luce dell’andamento delle sessioni ufficiali di allenamento sul Normal Hill di Lillehammer, le due italiane in gara sono rimaste molto distanti dalla lotta per le posizioni di vertice. Buon risultato tutto sommato per la sedicenne Leonie Runggaldier, 25ma dopo un incoraggiante 17° riscontro nella prima serie, mentre Noelia Vuerich non ha superato il taglio chiudendo 41ma.