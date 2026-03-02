I nomi nuovi dell’Italia verso le Olimpiadi 2030 e il pagellone di Milano Cortina: tutto sul nuovo numero di Azzurra!

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si sono ormai concluse da 8 giorni, mentre tra 4 inizieranno le Paralimpiadi. Non si è ancora spenta l’eco dei trionfi azzurri: abbiamo assistito in assoluto alla migliore edizione dei Giochi di sempre per l’Italia, tenendo in considerazione anche le edizioni estive? Se ne parla nell’editoriale d’apertura del n.11 di Azzurra, la rivista di OA Sport gratis e online.

In passato, terminati i 16 giorni di una Olimpiade, vi avevamo abituato a due articoli entrati a far parte indelebilmente della tradizione di OA Sport: il pagellone azzurro sport per sport ed i possibili volti nuovi per il quadriennio successivo. Perché le Olimpiadi, come ben sapete, durano 4 anni e non ci si può mai fermare: doveroso dunque proiettarsi in avanti e cercare di comprendere quali scenari potranno verificarsi. Ad ogni modo, sia il pagellone sia i volti nuovi verso le Alpi Francesi 2030 potrete trovarli e consultarli su Azzurra.

Nel numero di marzo troverete inoltre delle interviste a due giovani di grandi prospettive. Carlos D’Ambrosio è già il presente del nuoto italiano, mentre Lucrezia Zironi, già finalista ai Mondiali nella distanza olimpica dei 500 metri, ha la testa giusta per riportare il movimento femminile della canoa velocità verso orizzonti ormai da troppo tempo dimenticati.

Non mancheranno le consuete rubriche: ‘Domande e risposte’, ‘C’era una volta in Italia…’, ‘Saranno campioni’, nonchè la guida ai principali eventi sportivi da non perdere in questo mese.

Il nuovo numero di Azzurra è sfogliabile gratis cliccando al seguente link: https://www.oasport.it/rivista-azzurra/

Non ci resta che augurarvi buona lettura!

Federico Militello