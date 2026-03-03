Salto con gli sciSci NordicoSport Invernali
Salto con gli sci, il tempio di Lahti recupera la gara maschile non disputata a Kuusamo
Si entra nella dernière ligne droite della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci. D’altronde, quando si arriva a Lahti, significa che la stagione volge al termine. Il weekend del 6-8 marzo è tuttavia destinato ad avere un peso specifico superiore rispetto a quello paventato a inizio stagione.
Sul Salpausselän hyppyrimäet, questo il nome del trampolino edificato nel borgo finlandese, era difatti programmata una sola gara individuale. Viceversa, le prove individuali saranno due. La seconda è stata aggiunga per recuperare quella non tenutasi a Kuusamo a inizio dicembre. Poi, domenica si terrà un’estemporanea Super Team. Quantomeno, il pregio dell’impianto, è quello di generare equilibrio e incertezza.
Il contesto è abituale palcoscenico dei Salpausselän Kisat. La manifestazione, ormai conosciuta con il nome di Lahti Ski Games, è nata nel 1923 e rappresenta una sorta di Festival dedicato a tutte le discipline nordiche. Non sorprende, quindi, che la città situata un centinaio di km a nord della capitale Helsinki sia una “cattedrale” per sci di fondo, combinata e, appunto, salto. Ha ospitato la bellezza di 7 edizioni dei Mondiali (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017) con l’ottava in arrivo nel 2029.
SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO
TAPPA N°15
Luogo: Lahti (Finlandia)
Impianto: Salpausselän hyppyrimäet (HS130)
Competizioni ospitate: 46 [Large Hill]
Prima gara: 25 febbraio 1978 (Mondiali)
Prima gara: 9 marzo 1980 (Coppa del Mondo)
Ultima gara: 22 marzo 2025
VINCITORI ULTIMI 10 ANNI
2016 – HAYBÖCK Michael (AUT)
2017 – KRAFT Stefan (AUT) {Oro Mondiale}
2018 – STOCH Kamil (POL)
2019 – STOCH Kamil (POL)
2020 – KRAFT Stefan (AUT)
2020 – GEIGER Karl (GER)
2021 – JOHANSSON Robert (NOR)
2022 – KRAFT Stefan (AUT)
2022 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN) [*Ex aequo]
2022 – GRANERUD Halvor Egner (NOR) [*Ex aequo]
2023 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)
2024 – KOS Lovro (SLO)
2024 – HÖRL Jan (AUT)
2025 – LANISEK Anze (SLO)
UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO
10 (4-4-2) – KRAFT Stefan [AUT]
4 (3-0-1) – STOCH Kamil [POL]
4 (2-1-1) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]
4 (1-1-2) – GEIGER Karl [GER]
2 (2-0-0) – AMMANN Simon [SUI]
2 (1-1-0) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]
2 (0-2-0) – WELLINGER Andreas [GER]
2 (0-0-2) – ZYLA Piotr [POL]
1 (1-0-0) – KOS Lovro [SLO]
1 (1-0-0) – HÖRL Jan [AUT]
1 (1-0-0) – LANISEK Anze [SLO]
1 (0-0-1) – ZNISZCZOL Aleksander [POL]
1 (0-0-1) – WASEK Pawel [POL]
PODI SUDDIVISI PER NAZIONE
31 (10-12-9) – AUSTRIA
29 (10-10-9) – FINLANDIA
25 (7-8-10) – GERMANIA [All-Inclusive]
16 (3-5-8) – NORVEGIA
14 (6-3-5) – POLONIA
7 (3-1-3) – GIAPPONE
6 (3-2-1) – SLOVENIA
4 (0-2-2) – CECHIA [All-Inclusive]
3 (2-0-1) – CANADA
2 (2-0-0) – SVIZZERA
2 (1-1-0) – ITALIA
1 (0-1-0) – SVEZIA
PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’
BRESADOLA Giovanni
Qualificazioni superate: 2 su 2
Ingressi in zona punti: 1
Miglior risultato: 14° il 3 marzo 2024
INSAM Alex
Qualificazioni superate: 5 su 5
Ingressi in zona punti: 1
Miglior risultato: 29° il 3 marzo 2024
CECON Francesco
Qualificazioni superate: 1 su 1
Ingressi in zona punti: Nessuno
Miglior risultato: 31° il 22 marzo 2025