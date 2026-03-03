Salto con gli sci, a Lahti le donne ‘anticipano’ la tappa di Coppa del Mondo a giovedì e venerdì

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci imbocca il proprio rettilineo finale. Non siamo ancora alla proverbiale flamme rouge, ma la stagione 2025-26 è ormai agli sgoccioli. D’altronde, siamo entrati nel mese di marzo e la primavera incombe. Almeno alle nostre latitudini; meno a quelle in cui si gareggerà nei prossimi giorni!

Le saltatrici saranno impegnate a Lahti, in Finlandia. Interessante notare come in questo 2026 il programma delle ragazze possa essere considerato più interessante rispetto a quello della controparte maschile. Le due competizioni previste sono entrambi individuali. Viceversa, gli uomini si confronteranno (anche) in una estemporanea prova a coppie.

Peraltro, non va dimenticato come la località finnica si appresti a essere teatro dell’ennesima edizione dei Mondiali. Non la prossima, che andrà in scena a Falun (Svezia), bensì quella successiva. Le medaglie iridate 2029 saranno conferite proprio in questa sede, un’autentica cattedrale di tutte le discipline nordiche.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°15

Borgo: Lahti (Finlandia)

Struttura: Salpausselän hyppyrimäet (HS130)

Competizioni ospitate tout-court: 6

Competizioni su large hill: 4

Prima gara: 19 febbraio 2016 (Normal Hill)

Ultima gara: 21 marzo 2025 (Large Hill)

ESITO DELLE QUATTRO GARE DISPUTATE SU LARGE HILL

24 MARZO 2023

1. ITO Yuki (JPN)

2. STRØM Anna Odine (NOR)

3. SCHMID Katharina (GER)

4. PINKELNIG Eva (AUT)

5. KVANDAL Eirin Maria (NOR)

6. LUNDBY Maren (NOR)

1 MARZO 2024

1. VODAN Nika (SLO)

2. SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT)

3. PINKELNIG Eva (AUT)

4. ITO Yuki (JPN)

5. RAUTIONAHO Jenny (FIN)

6. TAKANASHI Sara (JPN)

20 MARZO 2025

1. PREVC Nika (SLO)

2. FREITAG Selina (GER)

3. LOUTITT Alexandria (CAN)

4. KVANDAL Eirin Maria (NOR)

5. SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT)

6. ITO Yuki (JPN)

21 MARZO 2025

1. PREVC Nika (SLO)

2. FREITAG Selina (GER)

3. KLINEC Ema (SLO)

4. KVANDAL Erin Maria (NOR)

5. SCHMID Katharina (GER)

6. STRØM Anna Odine (NOR)

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

SIEFF Annika

Gare disputate: 3

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 18a il 1 marzo 2024

MALSINER Lara

Gare disputate: 4

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 22a il 21 marzo 2025

MALSINER Jessica

Gare disputate: 2

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 35a il 1 marzo 2024

AMBROSI Martina

Gare disputate: 1

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 38a il 20 marzo 2025