Rugby femminile, Serie A Elite: Villorba e Valsugana volano in finale scudetto

Saranno Arredissima Villorba Rugby e Valsugana Rugby Padova a giocarsi sabato prossimo, 29 marzo, allo stadio Battaglini di Rovigo il titolo 2026 della Serie A Élite femminile di rugby. Non ci sono state, dunque, sorprese nelle due semifinali che si sono disputate oggi e che vedevano Villorba ospitare il Colorno, in una sfida però combattutissima fino alla fine, mentre per le Valsugirls non ci sono stati problemi contro la Benetton Treviso.

A Padova non c’è stata partita: il Valsugana Rugby Padova ha travolto la Benetton Treviso con un netto 65-0, dimostrando fin dalle prime battute una superiorità tecnica e fisica schiacciante. Le ragazze allenate da Bezzati hanno imposto il proprio ritmo sin dall’avvio, trovando con continuità la via della meta grazie a una mischia dominante e a un gioco al largo efficace. Protagoniste assolute Ostuni Minuzzi e Aggio, autrici di marcature pesanti, mentre Sillari si è distinta anche dalla piazzola, contribuendo a rendere il passivo ancora più severo.

Ben diverso il copione della semifinale di Villorba, dove le campionesse in carica dell’Arredissima Villorba Rugby hanno dovuto sudare fino all’ultimo istante per avere la meglio su un coriaceo Colorno. Le Furie Rosse hanno chiuso il primo tempo avanti 0-8, mettendo in difficoltà le padrone di casa con una difesa solida e grande organizzazione. Nella ripresa, però, l’ingresso delle veterane Furlan e Barattin ha cambiato l’inerzia della gara, dando nuova energia e lucidità alle venete.

Il sorpasso si è concretizzato nella seconda metà del secondo tempo: prima la meta di Bonfiglio, ancora una volta decisiva e premiata come Player of the Match, poi il calcio piazzato di Capomaggi che ha fissato il punteggio sul definitivo 10-8. Nel finale, brividi per Villorba con l’ultima occasione per Colorno, sfumata a pochi metri dalla linea di meta. Un successo sofferto ma prezioso che vale l’ennesimo atto di una rivalità ormai classica: per il sesto anno consecutivo saranno infatti Valsugana e Villorba a contendersi lo scudetto.