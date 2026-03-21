United Rugby Championship: una bella Benetton liquida gli Ospreys

La Benetton Treviso conquista una vittoria solida e spettacolare superando gli Ospreys per 31-19 al termine di una sfida intensa e ricca di episodi. I biancoverdi costruiscono il successo grazie a un avvio aggressivo e a una grande efficacia offensiva, resistendo poi ai tentativi di rimonta gallesi e gestendo con lucidità anche le fasi più complicate del secondo tempo, tra cartellini e momenti di pressione.

Partenza fulminante della Benetton Treviso, che al 3’ impone subito la propria fisicità: il pack biancoverde sfonda e manda in meta Siua Maile, con Jacob Umaga preciso dalla piazzola per il 7-0. I veneti continuano a spingere e al 7’ è ancora Umaga a trovare un varco nella linea difensiva gallese, dando ulteriore slancio all’attacco, mentre un minuto più tardi anche Ignacio Mendy approfitta di uno spazio aperto per mettere in difficoltà gli Ospreys. La reazione degli ospiti non tarda ad arrivare: al 12’ una manovra corale, innescata da Harri Deaves, libera Keiran Williams per la meta del 7-5, riaprendo immediatamente il match. La Benetton però resta pericolosa e al 18’ torna ad avanzare con decisione grazie a una potente iniziativa di Thomas Gallo, che rompe la linea difensiva e riporta i suoi nei ventidue avversari.

Nella seconda metà del primo tempo la Benetton Treviso alza ulteriormente i giri del motore, affidandosi alle accelerazioni di Onisi Ratave, che tra il 20’ e il 28’ mette ripetutamente in crisi la linea difensiva degli Ospreys con due break pericolosissimi. Proprio da una di queste situazioni nasce l’azione più spettacolare del match: Rhyno Smith inventa, l’attacco si sviluppa con grande qualità e Ignacio Mendy finalizza in meta, con Jacob Umaga impeccabile dalla piazzola per il 14-5. I biancoverdi continuano a spingere e al 35’ è ancora Mendy a trovare un varco nella difesa gallese, confermando il momento di grande pressione dei padroni di casa, ma nel finale gli Ospreys rialzano la testa e al 38’ costruiscono una bella azione che porta Reuben Morgan-Williams a infilarsi in uno spazio, tenendo aperta la partita alla pausa.

Avvio di ripresa vibrante, con gli Ospreys che al 42’ rientrano subito in partita grazie a un’azione manovrata rifinita da Jack Walsh e concretizzata da Keiran Williams, con lo stesso Walsh preciso nella trasformazione per il 14-12. La risposta della Benetton Treviso è però immediata: al 45’ Jacob Umaga accende la giocata, Onisi Ratave trova un varco netto nella difesa gallese e finalizza una splendida azione corale per il nuovo allungo (19-12). I biancoverdi continuano a premere, con Ignacio Mendy che al 49’ spacca ancora la linea difensiva, preludio alla svolta del match: al 50’ Ross Moriarty finisce sul taccuino dell’arbitro con un cartellino giallo, lasciando gli ospiti in inferiorità. La Benetton ne approfitta subito e al 53’ è ancora un incontenibile Ratave a firmare la seconda meta personale per il 24-12, mentre al 58’ gli Ospreys provano a reagire con un guizzo di Reuben Morgan-Williams, che riapre il fronte offensivo gallese.

Nel finale la gara si accende tra episodi e colpi di scena: al 64’ gli Ospreys trovano anche la via della meta con Jack Walsh, ma il TMO annulla tutto per un contatto alla testa di Ross Moriarty su Aminu, che costa al numero otto gallese il secondo giallo e quindi il cartellino rosso. Con l’uomo in più, la Benetton Treviso ne approfitta subito e al 67’ chiude di fatto i conti con una splendida azione alla mano finalizzata da Jacob Umaga, servito alla perfezione da Marini, per il 31-12. I biancoverdi però complicano il finale restando in doppia inferiorità tra il 71’ e il 72’, quando Scott Scrafton e Malakai Fekitoa vengono entrambi ammoniti. Nonostante ciò, la squadra di casa continua a rendersi pericolosa, soprattutto con un guizzo di Onisi Ratave al 75’, prima dell’ultima reazione gallese: al 79’ una bella manovra porta Luke Davies in meta, con trasformazione annessa per il definitivo 31-19.