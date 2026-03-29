Rugby femminile, Serie A Èlite: Valsugana batte Villorba e si laurea campione d’Italia!

Dopo due finali consecutive perse proprio contro il Villorba, il Valsugana si prende una rivincita tanto attesa e lo fa in maniera autoritaria, dominando fin dalle prime battute la finale della Serie A Élite femminile. Le padovane partono con un ritmo altissimo, sbloccano il punteggio già al 3’ con Vecchini e mettono subito sotto pressione le campionesse in carica, incapaci di trovare continuità e costrette a inseguire. Nonostante il momentaneo 5-3 firmato da Capomaggi, è un monologo Valsugana nel primo tempo, trascinato dalle giocate di una scatenata Ostuni Minuzzi, che indirizza la sfida già prima dell’intervallo sul 20-3 e spezza l’equilibrio della finale.

Come detto, partenza subito forte del Valsugana, con Sillari e Ostuni Minuzzi, e dalla seguente maul, al 3’, è Vecchini a schiacciare per il 5-0 iniziale per le Valsugirls. Cerca di reagire il Villorba, si spinge in attacco, ma al 12’ perde Frangipani per infortunio. Va sulla piazzola la squadra gialloblu e Capomaggi non sbaglia per il 5-3. Ma risponde subito Valsugana, bell’azione vicina alla linea di meta, palla che viaggia fino a Ostuni Minuzzi che con una finta beffa la difesa a schiaccia per il 12-3. Troppa facilità ad attaccare per Valsugana, con Villorba in difficoltà in un primo quarto dominato dalle padovane.

E dopo un periodo di relax relativo, al 28’ arriva la nuova fiammata di Ostuni Minuzzi, che con l’ennesima finta manda fuori giri la difesa del Villorba e l’estremo azzurro non fatica a schiacciare tra i pali per il 17-3. Cerca di alzare i giri del motore la squadra campione d’Italia e al 37’ punizione a favore del Villorba per un avanti volontario, ma l’arbitra viene richiamata dal Tmo e arriva un cartellino giallo per Elisa Giordano per stamping. Ma prima dello scadere è nuovamente Valsugana a trovare punti dalla piazzola per il 20-3 con cui si va al riposo.

Serve una scossa da parte di Villorba per riaprire questa finale, ma nonostante il tanto possesso a inizio ripresa non si rende pericolosa la squadra gialloblu. Così risale il campo Valsugana, che sta gestendo senza problemi il buon vantaggio accumulato nel primo tempo. Si arriva, così, all’ora di gioco senza ulteriori punti sul tabellino, ma Valsugirls che vedono il traguardo.

I primi punti, dalla piazzola, arrivano al 61’ e sono ancora del Valsugana, che così allunga sul 23-3. E al 65’ arriva anche il giallo per Copat, per falli ripetuti della sua squadra, e Villorba in inferiorità per 10 minuti. E al 68’ è Michela Sillari a mettere la parola fine, con una serie di bellissime finte e palla schiacciata in meta per il 28-3. E al 75’ ancora la coppia Sillari/Ostuni Minuzzi vale la terza meta personale dell’estremo e Valsugana che chiude sul 35-3 una finale dominata.