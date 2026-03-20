United Rugby Championship: a Llanelli le Zebre Parma crollano contro gli Scarlets

Basta il primo tempo agli Scarlets per chiudere il discorso contro le Zebre Parma nella sfida che valeva per la tredicesima giornata dell’United Rugby Championship. Due mete nei primi 15’, altrettante nella seconda metà del primo parziale e match ormai archiviato per la franchigia federale, sempre più ultima in classifica.

Partenza fulminea degli Scarlets, che dopo appena un minuto sfondano la linea difensiva delle Zebre Parma: è Archie Hughes ad aprire il varco decisivo, con Jarrod Taylor bravo a inserirsi e a finalizzare dopo un’azione manovrata di grande qualità per il 5-0 iniziale. La pressione dei gallesi non si attenua e al 12’ arriva il raddoppio con Sam Lousi, che trova la via della meta da distanza ravvicinata; precisa poi la trasformazione di Carwyn Leggatt-Jones, che fissa il punteggio sul 12-0 e conferma l’avvio in controllo dei padroni di casa.

Nella seconda parte del primo tempo il copione non cambia, con gli Scarlets sempre padroni del campo e capaci di mettere in costante difficoltà la difesa delle Zebre Parma. Al 23’ è ancora Archie Hughes a spaccare la linea con una percussione pericolosa che dà il via all’azione del nuovo allungo: appena un minuto più tardi i gallesi arrivano a pochi metri dalla linea di meta e, dopo essere stati inizialmente fermati, trovano comunque il varco con Macs Page, abile a raccogliere dall’ovale e a schiacciare. Carwyn Leggatt-Jones trasforma per il 19-0. Le Zebre faticano a contenere le iniziative avversarie e al 35’ subiscono un’altra marcatura: splendida azione corale degli Scarlets, innescata proprio da Leggatt-Jones, con Ellis Mee che sfrutta un passaggio incisivo e si infila nello spazio giusto per firmare il 24-0, consolidando un dominio netto dei padroni di casa.

In avvio di ripresa il ritmo cala leggermente, ma sono ancora gli Scarlets a dettare legge, continuando a occupare stabilmente la metà campo delle Zebre Parma. Dopo una lunga fase di pressione, al 56’ i padroni di casa trovano un’altra segnatura sfruttando la superiorità del pacchetto di mischia: da una touche ben gestita nasce una maul avanzante che travolge la difesa avversaria e si conclude direttamente oltre la linea di meta con Davis per il 29-0. Un’azione di pura forza che certifica il dominio dei gallesi anche nei primi venti minuti del secondo tempo.

Nel finale di gara le Zebre Parma provano a rendere meno pesante il passivo e al 63’ trovano finalmente la via della meta con una bella azione corale: Mirko Belloni accende l’attacco, Simone Gesi sfrutta il varco nella linea difensiva e conclude per il 29-5. La reazione degli Scarlets è però immediata e devastante: appena un minuto più tardi Macs Page rompe ancora la difesa e serve l’assist per Jarrod Taylor, con la trasformazione di Carwyn Leggatt-Jones che vale il 36-5. I gallesi continuano a spingere e al 74’ trovano anche un’altra marcatura con Page, annullata però dal TMO. Nel finale, al 79’, le Zebre riescono a togliersi un’ulteriore soddisfazione grazie a una giocata di qualità di Thomas Dominguez, autore di un calcio perfetto che permette a Bautista Stavile di andare in meta, e a tempo scaduto segna anche Odiase per il definitivo 36-17.