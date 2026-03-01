Rugby femminile, Serie A Elite: Valsugana vince il big match con Villorba

Il penultimo turno della Serie A Elite Femminile emette i verdetti decisivi della regular season: il Valsugana Rugby Padova chiude i conti per il primo posto e si presenterà ai playoff scudetto da capolista. A Padova, nel derby contro Arredissima Villorba Rugby, le ragazze di Bezzati si impongono 26-11 al termine di una sfida intensa. Dopo il botta e risposta iniziale dalla piazzola tra Buso e Ostuni Minuzzi, sono le mete di Rasi, Bitonci e Vecchini – con la precisione al piede di Sillari – a scavare il solco decisivo. Il successo vale cinque punti e la certezza matematica del primato con 64 punti in classifica, a +10 proprio su Villorba, quando manca un solo turno alla fine della stagione regolare.

A Torino, invece, arriva il verdetto più amaro. L’IVECO CUS Torino supera 26-7 il Neapolis Campania Felix e conquista una vittoria fondamentale per la salvezza, condannando al contempo le campane alla retrocessione in Serie A. Le mete di Luoni e Di Luca indirizzano subito il match nel primo tempo, con Neapolis che prova a restare in partita grazie a Rovira Melendez. Nella ripresa Zini e Borello chiudono i conti, certificando il successo piemontese. Per Neapolis, ultima con un solo punto, l’ultima giornata contro la capolista Valsugana sarà l’occasione per onorare fino in fondo il campionato.

Negli altri incontri, importante colpo esterno della SIA-MPL Rugby Colorno, che passa 24-17 sul campo del CUS Milano Rugby al termine di una gara combattuta, decisa dalla doppietta di Mannini e dalla meta nel finale che spegne la rimonta lombarda. Successo casalingo di misura, invece, per la Benetton Rugby Treviso, che supera 25-22 l’Unione Rugby Capitolina in un confronto equilibrato e ricco di emozioni. A una giornata dal termine, la corsa playoff è definita nelle gerarchie, ma resta ancora spazio per ultimi verdetti e per chiudere al meglio una stagione che ha confermato crescita e competitività dell’élite femminile italiana.

Serie A Elite Femminile – Tredicesima giornata

IVECO Cus Torino v Neapolis Campania Felix 26-7

Valsugana Rugby Padova v Arredissima Villorba Rugby 26-11

CUS Milano Rugby v SIA-MPL Rugby Colorno 17-24

Benetton Rugby Treviso v Unione Rugby Capitolina 25-22

Serie A Elite Femminile – Classifica

Valsugana Rugby Padova 64; Arredissima Villorba Rugby 54; SIA-MPL Rugby Colorno 45; Benetton Rugby Treviso 40; Unione Rugby Capitolina 23; CUS Milano Rugby 18; IVECO CUS Torino 11; Neapolis Campania Felix 1