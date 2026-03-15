Rugby
Rugby femminile, Serie A Élite: decisi gli accoppiamenti dei playoff. Napoli retrocede
La regular season della Serie A Elite femminile 2025/26 si chiude con gli ultimi verdetti e con il quadro delle semifinali scudetto ormai definito. Nell’ultima giornata il Valsugana Rugby Padova conferma il proprio dominio terminando la prima fase da capolista imbattuta: la squadra guidata da Bezzati travolge infatti il Neapolis Campania Felix con un netto 0-111, risultato che certifica anche la retrocessione della formazione campana in Serie A. Assieme alle padovane conquistano l’accesso ai playoff anche Arredissima Villorba, Rugby Colorno e Benetton Treviso, che si contenderanno ora l’ingresso alla finale del 29 marzo allo stadio Battaglini di Rovigo.
Nel resto del turno Villorba difende il secondo posto imponendosi con autorità sull’IVECO Cus Torino per 45-5, mentre nello scontro diretto tra due squadre già qualificate è il Colorno ad avere la meglio sulla Benetton Treviso per 20-5. Chiude il programma la vittoria interna dell’Unione Rugby Capitolina, che saluta il proprio pubblico superando il CUS Milano 33-29, con le lombarde che conquistano comunque due punti utili per la classifica. Le semifinali del 22 marzo vedranno quindi il Valsugana affrontare la Benetton Treviso, mentre Villorba se la vedrà con Colorno, con in palio un posto nella finale scudetto.
SERIE A ELITE – quattordicesima giornata
Neapolis Campania Felix v Valsugana Rugby Padova 0-111
Arredissima Villorba Rugby v IVECO Cus Torino 45-5
Unione Rugby Capitolina v CUS Milano Rugby 33-29
SIA-MPL Rugby Colorno v Benetton Rugby Treviso 20-5
SERIE A ELITE – classifica
Valsugana Rugby Padova 69, Arredissima Villorba Rugby 59, SIA-MPL Rugby Colorno 50, Benetton Rugby Treviso 40, Unione Rugby Capitolina 28, CUS Milano Rugby 20, IVECO CUS Torino 11, Neapolis Campania Felix 1