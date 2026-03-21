Rugby, Serie A Elite: Rovigo vince il derby col Petrarca e mette nei guai Padova nella corsa playoff

La tredicesima giornata della Serie A Elite conferma la Femi-CZ Rovigo in vetta alla classifica dopo il successo nel derby d’Italia contro il Petrarca Padova. Al “Battaglini” i Bersaglieri si impongono 30-6 al termine di una sfida controllata sin dalle prime battute, ma chiusa definitivamente solo nell’ultimo quarto di gara. Dopo un primo tempo equilibrato, terminato sul 9-6, i rossoblù cambiano passo nella ripresa: la meta di Diederich Ferrario e una meta tecnica scavano il solco decisivo, prima del sigillo finale che certifica una vittoria pesante sia sul piano del morale sia per la classifica.

Alle spalle della capolista, la lotta resta serratissima e si infiamma ulteriormente dopo questo turno. Le Fiamme Oro fanno il loro dovere superando 31-19 il Mogliano Veneto, conquistando anche il punto di bonus e portandosi a una sola lunghezza dal Petrarca. A Roma, i cremisi costruiscono il successo con autorità, dimostrando solidità offensiva e grande concretezza, mentre i veneti, già proiettati verso il finale di stagione, non riescono a reggere il ritmo imposto dai padroni di casa.

Spettacolo e colpi di scena non mancano nemmeno a Viadana, dove i padroni di casa superano 22-21 il Valorugby Emilia al termine di una rimonta entusiasmante. Sotto 7-21 all’intervallo, i gialloneri cambiano volto nella ripresa e ribaltano il risultato con determinazione e con le mete di Bussaglia e Dorronsoro, difendendo poi con i denti il minimo vantaggio negli ultimi minuti. Un successo che vale il sorpasso in classifica proprio sugli emiliani e il secondo posto alle spalle di Rovigo, rendendo ancora più avvincente la corsa ai play-off.

Serie A Elite – Ventitreesima giornata

Femi-CZ Rovigo v Petrarca Rugby 30-6

Fiamme Oro Rugby v Mogliano Veneto Rugby 31-19

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia 22-21

Biella RC v Sitav Lyons

Serie A Elite – Classifica

Femi-CZ Rovigo punti 47; Rugby Viadana 1970 44; Valorugby Emilia 43; Petrarca Rugby 40; Fiamme Oro Rugby 39; Mogliano Veneto 19; Rugby Vicenza 2025 15; Sitav Lyons 9; Biella RC 8