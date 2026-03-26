Remco Evenepoel sarà al via della tappa del Giro di Catalogna dopo la caduta di ieri

La grande attesa per il primo duello tra i big sulla salita finale è sfumata. Gli organizzatori hanno dovuto accorciare il percorso di ventiquattro chilometri per le avverse condizioni meteo, vento forte, previste nell’originaria località di arrivo. Il Giro di Catalogna è riuscito però a limitare i danni e potrà contare ancora su Remco Evenepoel.

Il belga sarà regolarmente al via della quarta frazione, la Matarò- Camprodón, tappa di 151chilometri. L’accorciamento della frazione odierna con l’eliminazione dell’arrivo in salita di Vallter potrebbe rappresentare un toccasana per il belga che potrà provare a recuperare energie in una tappa meno impegnativa rispetto a quanto previsto.

Il leader della Red Bull – Bora – hansgrohe era stato vittima ieri di una scivolata mentre era lanciato verso il traguardo per coronare una splendida azione lanciata nel finale di tappa. Il solo Jonas Vingegaard era riuscito a seguirlo, per poi rialzarsi dopo la caduta del rivale. Il belga, dopo aver escluso fratture già ieri, aveva comunque spiegato di essere piuttosto dolorante e che serviva un po’ di tempo per le valutazioni sulle proprie condizioni.

Secondo quanto riportato da Het Laatste Nieuws, Evenepoel ha trascorso una notte tranquilla e potrà dunque regolarmente essere oggi al via di una quarta tappa eventualmente nervosa, ma che difficilmente qualcuno (avrebbe potuto farlo lui, per quanto dimostrato ieri) riuscirà a sfruttare per fare la differenza. Probabile, dunque, che possa vivere una giornata abbastanza tranquilla per cercare di recuperare al meglio in vista delle prossime tre impegnative frazioni.