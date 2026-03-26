Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Lodi-Massalengo in tv: orari, percorso, favoriti. Nuova occasione per i velocisti

Proseguirà oggi giovedì 26 marzo la Settimana Coppi&Bartali 2026. La corsa a tappe italiane, giunta quest’anno alla sua 41esima edizione ed inserita nel calendario della Coppa Italia delle Regioni, andrà in scena fino al 29 marzo passando per cinque regioni del nostro paese. La tappa di apertura di ieri è stata conquistata in volata da Axel Laurence.

Oggi i corridori affronteranno una frazione meno turbolenta della precedente, con un arrivo che dovrebbe offrire il secondo sprint di questa settimana. Non mancheranno però le difficoltà altimetriche che non inficeranno più di tanto sui corridori. In attesa delle tappe che decideranno la classifica generale, saranno i velocisti ad essere nuovamente protagonisti.

Come vedere in tv la Settimana Internazionale Coppi e Bartali? Non è prevista una diretta tv per la seconda tappa. Rai Sport HD trasmetterà in differita alle 18.00 la frazione. La corsa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Lega Ciclismo Professionistico. OA Sport vi fornirà come sempre la DIRETTA LIVE testuale della corsa.

PROGRAMMA

Giovedì 26 marzo

Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026 Seconda Tappa Lodi-Massalengo (158 km)

Orario di partenza: 11.50

Orario di arrivo stimato: 15.00

PERCORSO

Si parte da Lodi e si arriva a Massalengo dopo 158 chilometri non totalmente piatti. Si incomincia infatti a salire dopo circa 40 chilometri verso il GPM di terza categoria di Montu Beccaria (3,6 km al 3,6% di pendenza media) per poi entrare nel doppio circuito con la salita di Casa Barbieri (5.1 km al 4,1% di pendenza media). Da qui il triplo transito su Canneto Pavese (5.1 km al 4,1% di pendenza media) e la seguente discesa. Ne segue il lungo tratto che porta alla probabile volata.

FAVORITI

Non si può escludere il bis di Axel Laurence dopo il successo nello sprint ristretto di ieri. Il francese dovrà però vedersela con velocisti più esperti e forti; tra questi c’è sicuramente Matteo Moschetti. Attenzione anche a Diego Ulissi, ieri terzo al traguardo.

DOVE VEDERE LA SECONDA TAPPA DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Differita su Rai Sport HD dalle 18:00 alle 19.00

Diretta streaming: Lega Ciclismo Professionistico (canale YouTube)

Diretta Live testuale: OA Sport