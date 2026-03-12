Real Madrid e PSG travolgenti nei big match di Champions League, che tripletta di Valverde. Il Bodo/Glimt strabilia

Due big match hanno animato la serata riservata alla Champions League: il Real Madrid ha sconfitto il Manchester City per 3-0 e il PSG ha travolto il Chelsea per 5-2 nell’andata degli ottavi di finale, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Una splendida tripletta di Valverde nel primo tempo ha fatto volare gli spagnoli di fronte al proprio pubblico, mentre i detentori del trofeo hanno fatto la differenza negli ultimi 26 minuti con il gol di Vitinha e la doppietta di Kvaratskhelia dopo il doppio botta e risposta Barcola-Gusto e Dembele-Fernandez che aveva tenuto banco nella prima ora di gioco.

Il Bodo/Glimt continua a sorprendere: dopo aver eliminato l’Inter, i norvegesi hanno sconfitto lo Sporting Lisbona per 3-0 di fronte al proprio pubblico con le reti di Fet, Blomberg e Hogh. Il pareggio per 1-1 tra Bayer Leverkusen e Arsenal (i tedeschi sono passati in vantaggio al 46′ con Andrich, gli inglesi hanno recuperato con il rigore trasformato da Havertz all’89mo minuto) rende aperto il confronto in ottica qualificazione ai quarti di finale.