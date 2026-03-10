Atalanta travolta con punteggio tennistico: Dea umiliata dal Bayern Monaco in Champions League

L’Atalanta è stata travolta dal Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale della Champions League e nei fatti la lotta per il passaggio del turno si è già decisa con novanta minuti di anticipo: la corazzata tedesca si è imposta con un roboante 6-1 alla New Balance Arena e ha sopito qualsiasi velleità degli orobici, che si erano meritati il diritto di disputare questa partita dopo aver ribaltato il Borussia Dortmund.

I tre gol messi a segni dalla capolista della Bundesliga nei primi venticinque minuti sono stati una sentenza sulla superiorità dei teutonici: tocco sottoporta di Stanisic al 12′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mancino di Olise al 22′ dopo aver messo in crisi la difesa di casa, Gnabry affonda il colpo al 25′ trovando un bel varco al centro su assist di Olise.

Il Bayern Monaco ha pigiato sull’acceleratore anche in avvio di ripresa e ha trovato tre reti in ventidue minuti: destro nell’angolino di Jackson al 52′, sinistro all’angolino di Olise al 64′, stoccata di Musiala su cross di Jackson al 67′. Soltanto a dieci minuti dal termine arriva un’occasione da rete per i neroazzurri, ma Samardzic non riesce a trovare il gol della bandiera. Solo nel recupero è arrivata la firma di Pasalic, che ha reso meno pesante il punteggio.

L’Atletico Madrid ha battuto il Tottenham per 5-2: Llorente, Griezmann, Alvarez e Le Normand hanno calato il poker nei primi ventidue minuti di fronte al proprio pubblico, ipotecando la qualificazione. Il discorso quarti di finale rimane invece apertissimo nelle altre due sfide della serata: il Galatasaray ha sconfitto il Liverpool per 1-0 (Lemina al 7′), il Newcastle pareggiato per 1-1 con il Barcellona per 1-0 (Barnes ha segnato all’86mo minuto, Lamal ha replicato su rigore nel recupero).