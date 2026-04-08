PSG e Atletico Madrid vincono a suon di 2-0 in Champions League, Liverpool e Barcellona chiamate alla rimonta

Si è completata l’andata dei quarti di finale della Champions League 2026 con due vittorie per 2-0: l’Atletico Madrid ha espugnato il campo del Barcellona nel rovente derby spagnolo, mentre il PSG ha sconfitto il Liverpool di fronte al proprio pubblico. Due risultati solidi, ma che si potranno provare a ribaltare nelle sfide di ritorno in programma la prossima settimana.

Il Barcellona è rimasto con l’uomo in meno per l’espulsione diretta di Cubarsi al 44′ e Alvaraz ha portato in vantaggio l’Atletico Madrid un minuto più tardi, poi è al 70′ è arrivato il raddoppio grazie a Sorloth su invito di Ruggeri.

I Campioni d’Europa sono passati in vantaggio all’undicesimo minuto con una stoccata di Doue, mentre il raddoppio è arrivato al 65′ grazie a Kvaratskhelia. Gli inglesi sono stati spesso in palio della compagine francese, ma proveranno a riscattarsi di fronte al proprio pubblico di Anfield tra sei giorni.