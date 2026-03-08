Il Milan riapre la lotta scudetto! Estupinan decide il derby, Inter ko. Bagarre salvezza, Roma sconfitta

La 28ma giornata della Serie A è vissuta in attesa del rovente Derby della Madonnina, fondamentale nella lotta per lo scudetto quando ormai si sono lasciati alle spalle tre quarti di campionato. Il Milan ha sconfitto l’Inter per 1-0 e ha riaperto il discorso per il tricolore: i rossoneri hanno fatto festa grazie al sinistro di Estupinan e si sotto portati a sette lunghezze di distacco dai neroazzurri, incappati nella quinta battuta d’arresto stagionale.

Lotta furibonda in zona retrocessione: il Lecce ha sconfitto la Cremonese per 2-1 nello scontro diretto (Pierotti e Stulic hanno indirizzato la contesa al 22′ e al 38′, Bonazzoli ha accorciato le distanze al 47′), la Fiorentina ha pareggiato per -0 con il Pama, ora i salentini sono quintultimi con 27 punti, a +2 sui viola e a +2 sui lombardi.

Il Verona prova a rimanere in vita: successo per 2-1 (Frese e Bowie hanno rimontato Rowe nella ripresa) sul campo del Bologna, gli scaligeri sono penultimi a sette lunghezze di distacco dai toscani. Il Genoa ha fatto un importante passo in avanti in ottica permanenza in Serie A dopo aver battuto la Roma per 2-1 (botta e risposta tra Junior e Ndicka al 52′ e al 55′, poi la stoccata di Vitinha all’80mo minuto), agganciando così Torino e Cagliari a quota 30 punti.

Il ko della Roma ha reso ancora più rovente la lotta per il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League: Como e Roma a quota 51 punti, Juventus a 50, Atalanta a 46, mentre il Napoli rafforza la terza piazza con 56 punti all’attivo. Di seguito il quadro dettagliato dei risultati delle partite di oggi e la classifica della Serie A di calcio.

RISULTATI SERIE A CALCIO OGGI

Lecce-Cremonese 2-1

Bologna-Verona 1-2

Fiorentina-Parma 0-0

Genoa-Roma 2-1

Milan-Inter

CLASSIFICA SERIE A

Inter 67, Milan 57, Napoli 56, Como 51, Roma 51, Juventus 50, Atalanta 46, Bologna 39, Sassuolo 28*, Udinese 36, Lazio 34*, Parma 34, Genoa 30, Cagliari 30, Torino 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 15. *= 1 partita in meno.