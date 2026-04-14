Calcio, Atletico Madrid e PSG in semifinale di Champions League: non basta Lamine Yamal al Barcellona

La serata di Champions League ha emesso i propri verdetti e delineato le prime due semifinaliste, al termine di sfide intense e ricche di snodi decisivi, in cui gestione del vantaggio e capacità di colpire nei momenti chiave hanno fatto la differenza.

Allo stadio Metropolitano, l’Atlético Madrid ha staccato il pass per il turno successivo pur uscendo sconfitto 1-2 contro il Barcellona. Forte del 2-0 ottenuto all’andata, la squadra di Diego Simeone ha resistito al veemente avvio blaugrana: dopo appena quattro minuti Lamine Yamal ha sbloccato il match, seguito al 21’ dal raddoppio firmato da Ferran Torres, che ha momentaneamente ristabilito la parità nel computo totale.

Nel momento di massima pressione catalana, però, è emersa la capacità dell’Atletico di reagire con lucidità: al 31’ Ademola Lookman ha trovato la rete che ha ribaltato nuovamente l’inerzia dell’aggregato. Da lì in avanti, la gara si è incanalata sui binari tipici delle squadre di Simeone: compattezza difensiva, gestione dei ritmi e resistenza al forcing avversario, nonostante episodi concitati — come il duro scontro tra Musso e Fermín López — che hanno spezzato il ritmo del primo tempo. Nel finale, il Barcellona ha spinto con continuità, ma senza trovare il guizzo necessario per completare la rimonta.

Ad Anfield, invece, il Paris Saint-Germain ha imposto con autorità la propria superiorità sul Liverpool, vincendo 2-0 e chiudendo il discorso qualificazione con un netto 4-0 complessivo. I Reds hanno provato a riaprire la sfida, sospinti dal pubblico e da un’occasione significativa — il colpo di testa di Virgil van Dijk salvato sulla linea da Marquinhos — ma si sono scontrati con una retroguardia parigina solida e organizzata.

L’episodio del rigore inizialmente concesso e poi revocato dopo intervento VAR ha ulteriormente frenato le ambizioni inglesi, prima che emergesse la qualità offensiva del PSG: Ousmane Dembélé ha deciso la gara con una doppietta nella fase finale, prima con una conclusione precisa dal limite su assist di Khvicha Kvaratskhelia, poi chiudendo i conti in pieno recupero in contropiede.