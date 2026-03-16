Tennis
Ranking ATP (16 marzo 2026): Sinner guadagna su Alcaraz, salgono Cobolli e Darderi
Al termine del Masters 1000 di Indian Wells è stato aggiornato il ranking ATP: Jannik Sinner, vincendo il torneo californiano, guadagna 1000 punti netti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, uscito in semifinale, ed ora si trova a -2150 dall’iberico, mentre si conferma in quinta posizione Lorenzo Musetti.
Fa ritorno in top ten il finalista di Indian Wells, il russo Daniil Medvedev, decimo, mentre il canadese Felix Auger-Aliassime diventa ottavo scavalcando lo statunitense Ben Shelton. Best ranking sia per Flavio Cobolli, che sale al 14° posto, sia per Luciano Darderi, diventato 18°.
Perde una posizione Lorenzo Sonego, ora 62°, mentre ne cede due Matteo Berrettini, scivolato in 68ma piazza, invece risale di 17 posti Mattia Bellucci, che diventa 77°. Esce fuori dall’elenco dei tennisti italiani tra i primi 100, invece, Matteo Arnaldi, che scivola indietro di 16 posizioni ed è ora 101°.
Diventano sedici, nel complesso, gli azzurri tra i primi 200 del mondo, grazie alla presenza di nove italiani tra il 101° ed il 199° posto: ad aprire la lista è il già citato Arnaldi, mentre risale di 26 posizioni e torna al numero 199 Marco Cecchinato.
RANKING ATP
Lunedì 16 marzo 2026
1 Carlos Alcaraz 13550
2 Jannik Sinner 11400
3 Novak Djokovic 5370
4 Alexander Zverev 4905
5 Lorenzo Musetti 4365
6 Alex de Minaur 4185
7 Taylor Fritz 4170
8 Felix Auger-Aliassime 4000
9 Ben Shelton 3860
10 Daniil Medvedev 3610
ITALIANI TRA I PRIMI 200
Lunedì 16 marzo 2026
2 Jannik Sinner 11400
5 Lorenzo Musetti 4365
14 Flavio Cobolli 2520
18 Luciano Darderi 2084
62 Lorenzo Sonego 840
68 Matteo Berrettini 800
77 Mattia Bellucci 720
101 Matteo Arnaldi 625
112 Francesco Maestrelli 577
128 Andrea Pellegrino 510
139 Luca Nardi 444
143 Francesco Passaro 431
160 Giulio Zeppieri 374
161 Stefano Travaglia 370
193 Matteo Gigante 310
199 Marco Cecchinato 306