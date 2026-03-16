Tennis
Sorteggio ATP Miami 2026: orario, teste di serie, possibili avversari di Sinner turno per turno
Cresce l’attesa per il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile di Miami: la cerimonia andrà in scena alle ore 18.00 italiane di oggi, lunedì 16 marzo, e quindi le teste di serie saranno definite dal ranking ATP odierno, nel quale Jannik Sinner, campione ad Indian Wells, è il numero 2.
IL REGOLAMENTO
Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.
Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.
Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.
GLI SCENARI PER JANNIK SINNER
Jannik Sinner, numero 2, potrà incontrare uno tra Alexander Zverev (3) e Lorenzo Musetti (4) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare Carlos Alcaraz (1) soltanto in finale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Alex de Minaur, Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton.
Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, tra i quali Flavio Cobolli, mentre l’azzurro, rientrando tra le prime 8 teste di serie, ai sedicesimi (terzo turno) affronterà potenzialmente gli atleti tra il 25 ed il 32 del seeding, infine non incontrerà teste di serie nel secondo turno (ed al primo avrà un bye).
CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI
Primo turno
Bye
Secondo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie.
Terzo turno
Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Jack Draper, Arthur Rinderknech, Brandon Nakashima, Arthur Fils, Tomás Martín Etcheverry, Corentin Moutet, Ugo Humbert, Sebastian Korda.
Quarto turno
Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Flavio Cobolli, Karen Khachanov, Andrey Rublev ed Alejandro Davidovich Fokina.
Quarti di finale
Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Alex de Minaur, Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton.
Semifinali
Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Alexander Zverev e Lorenzo Musetti.
Finale
La testa di serie numero 1, ovvero Carlos Alcaraz.
CALENDARIO SORTEGGIO MIAMI OPEN 2026
Lunedì 16 marzo
Ore 18.00: sorteggio tabellone principale singolare maschile Miami Open 2026
TESTE DI SERIE MIAMI OPEN 2026
1 Carlos Alcaraz
2 Jannik Sinner
3 Alexander Zverev
4 Lorenzo Musetti
5 Alex De Minaur
6 Taylor Fritz
7 Félix Auger-Aliassime
8 Ben Shelton
9 Daniil Medvedev
10 Alexander Bublik
11 Casper Ruud
12 Jakub Mensik
13 Flavio Cobolli
14 Karen Khachanov
15 Andrey Rublev
16 Alejandro Davidovich Fokina
17 Luciano Darderi
18 Francisco Cerundolo
19 Frances Tiafoe
20 Learner Tien
21 Jiri Lehecka
22 Tommy Paul
23 Cameron Norrie
24 Valentin Vacherot
25 Jack Draper
26 Arthur Rinderknech
27 Brandon Nakashima
28 Arthur Fils
29 Tomás Martín Etcheverry
30 Corentin Moutet
31 Ugo Humbert
32 Sebastian Korda