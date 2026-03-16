Sorteggio ATP Miami 2026: orario, teste di serie, possibili avversari di Sinner turno per turno

Cresce l’attesa per il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile di Miami: la cerimonia andrà in scena alle ore 18.00 italiane di oggi, lunedì 16 marzo, e quindi le teste di serie saranno definite dal ranking ATP odierno, nel quale Jannik Sinner, campione ad Indian Wells, è il numero 2.

IL REGOLAMENTO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

GLI SCENARI PER JANNIK SINNER

Jannik Sinner, numero 2, potrà incontrare uno tra Alexander Zverev (3) e Lorenzo Musetti (4) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare Carlos Alcaraz (1) soltanto in finale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Alex de Minaur, Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, tra i quali Flavio Cobolli, mentre l’azzurro, rientrando tra le prime 8 teste di serie, ai sedicesimi (terzo turno) affronterà potenzialmente gli atleti tra il 25 ed il 32 del seeding, infine non incontrerà teste di serie nel secondo turno (ed al primo avrà un bye).

CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI

Primo turno

Bye

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Jack Draper, Arthur Rinderknech, Brandon Nakashima, Arthur Fils, Tomás Martín Etcheverry, Corentin Moutet, Ugo Humbert, Sebastian Korda.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Flavio Cobolli, Karen Khachanov, Andrey Rublev ed Alejandro Davidovich Fokina.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Alex de Minaur, Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Alexander Zverev e Lorenzo Musetti.

Finale

La testa di serie numero 1, ovvero Carlos Alcaraz.

CALENDARIO SORTEGGIO MIAMI OPEN 2026

Lunedì 16 marzo

Ore 18.00: sorteggio tabellone principale singolare maschile Miami Open 2026

TESTE DI SERIE MIAMI OPEN 2026

1 Carlos Alcaraz

2 Jannik Sinner

3 Alexander Zverev

4 Lorenzo Musetti

5 Alex De Minaur

6 Taylor Fritz

7 Félix Auger-Aliassime

8 Ben Shelton

9 Daniil Medvedev

10 Alexander Bublik

11 Casper Ruud

12 Jakub Mensik

13 Flavio Cobolli

14 Karen Khachanov

15 Andrey Rublev

16 Alejandro Davidovich Fokina

17 Luciano Darderi

18 Francisco Cerundolo

19 Frances Tiafoe

20 Learner Tien

21 Jiri Lehecka

22 Tommy Paul

23 Cameron Norrie

24 Valentin Vacherot

25 Jack Draper

26 Arthur Rinderknech

27 Brandon Nakashima

28 Arthur Fils

29 Tomás Martín Etcheverry

30 Corentin Moutet

31 Ugo Humbert

32 Sebastian Korda