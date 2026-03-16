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Calendario ATP Miami 2026: orari dal 1° turno alla finale, programma, tv, streaming
Quest’oggi nel pomeriggio italiano scatteranno le qualificazioni dei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, che si protrarranno fino a domani, martedì 17 marzo, poi i tabelloni principali sul cemento di Miami inizieranno mercoledì 18.
Come sempre il torneo è spalmato su due settimane, poi la finale femminile si disputerà sabato 28 marzo, mentre domenica 29 marzo ci sarà l’ultimo atto maschile. Di seguito il calendario completo dei Miami Open 2026 dalle qualificazioni alle finali.
I Miami Open 2026 verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale di tutti i match degli italiani nell’intero torneo di Miami.
CALENDARIO MIAMI OPEN 2026
Lunedì 16 marzo
1° turno qualificazioni singolare maschile (sessione alle 16.00)
Martedì 17 marzo
2° turno qualificazioni singolare maschile (sessione alle 16.00)
Mercoledì 18 marzo
1° turno singolare maschile (sessioni alle 16.00 ed alle 24.00)
Giovedì 19 marzo
1° turno singolare maschile (sessioni alle 16.00 ed alle 24.00)
Venerdì 20 marzo
2° turno singolare maschile (sessioni alle 16.00 ed alle 24.00)
Sabato 21 marzo
2° turno singolare maschile (sessioni alle 16.00 ed alle 24.00)
Domenica 22 marzo
3° turno singolare maschile (sessioni alle 16.00 ed alle 24.00)
Lunedì 23 marzo
3° turno singolare maschile (sessioni alle 16.00 ed alle 24.00)
Martedì 24 marzo
Ottavi singolare maschile (sessioni alle 16.00 ed alle 24.00)
Mercoledì 25 marzo
Quarti singolare maschile (sessioni alle 18.00 ed alle 24.00)
Giovedì 26 marzo
Quarti singolare maschile (sessioni alle 18.00 ed alle 24.00)
Venerdì 27 marzo
Semifinali singolare maschile (sessioni alle 18.00 ed alle 24.00)
Sabato 28 marzo
Finale doppio maschile (non prima delle 17.30)
Domenica 29 marzo
Finale singolare maschile (non prima delle 21.00)
PROGRAMMA MIAMI OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport (canali precisi da definire).
Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.