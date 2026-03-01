Quanti soldi guadagna Flavio Cobolli con la vittoria ad Acapulco? Assegno da festeggiare con la top-15

Flavio Cobolli ha vinto il torneo ATP 500 di Acapulco, completando una settimana da urlo sul cemento della località messicana culminata con l’affermazione in finale contro lo statunitense Frances Tiafoe per 7-6(4), 6-4. Il tennista italiano, che aveva incominciato la stagione con importanti passi falsi tra gli Australian Open e Montpellier, ha prontamente rialzato la testa e ha conquistato il terzo torneo della propria carriera dopo i sigilli ottenuti ad Amburgo e a Bucarest lo scorso anno.

Grazie a questa stoccata, il 23enne è diventato il nuovo numero 15 del mondo: balzo in avanti di cinque posizioni nel ranking ATP, dove ora vanta 2.480 punti e si trova in scia al ceco Jakub Mensik (2.650), al norvegese Casper Ruud (2.625) e al britannico Jack Draper (2.510). Il romano ha rafforzato lo status di numero tre d’Italia alle spalle di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, entrando a tutti gli effetti in una nuova dimensione internazionale.

Il risultato odierno è importante dal punto di vista agonistico e sportivo, ma è rilevante prestare attenzione anche al risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Flavio Cobolli con la vittoria nel torneo ATP 500 di Acapulco? L’assegno è molto interessante, visto che stiamo parlando di 461.835 dollari statunitensi (circa 390.800 euro), andando così a toccare i 5,9 milioni di dollari guadagnati nel corso della propria carriera, considerando soltanto i prize money.

