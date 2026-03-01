Tennis
Nessuno come l’Italia! Flavio Cobolli è il terzo azzurro in top15!
La vittoria nel torneo ATP 500 di Acapulco proietta Flavio Cobolli in una nuova dimensione: l’azzurro, per la prima volta in carriera, da domani, entrerà tra i primi 15 tennisti del ranking ATP (finora era stato al massimo numero 17 del mondo).
Con il successo ottenuto questa notte, inoltre, l’azzurro scavalca in un colpo solo i russi Karen Khachanov ed Andrey Rublev, e consente all’Italia di essere l’unico Paese con tre tennisti tra i primi 15 del mondo, alle spalle di Jannik Sinner, numero 2, e Lorenzo Musetti, numero 5.
Cobolli, infatti, al termine del torneo di Acapulco, che lo scorso anno lo aveva visto uscire all’esordio, incamera 450 punti netti per il ranking ATP, dovendo rinunciare ai 50 di Vienna 2025 per far posto alla manifestazione messicana, portandosi da quota 2030 a 2480.
L’azzurro, così, scavalca in una sola settimana ben 5 avversari, salendo dal numero 20 del mondo, come detto, al numero 15: Cobolli potrà ulteriormente migliorare la propria classifica già ad Indian Wells, dove lo scorso anno uscì all’esordio.