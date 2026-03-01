Flavio Cobolli: “Sognavo da bambino questo momento, sono orgoglioso di me stesso”

Un’alba italiana da ricordare per il tennis tricolore: Flavio Cobolli ha conquistato l’”Abierto Mexicano Telcel”, torneo ATP 500 con un montepremi di 2.469.450 dollari, disputato sul cemento dell’Arena GNP di Acapulco, in Messico. Il 23enne romano, numero 20 del ranking e quinto favorito del seeding, ha superato in finale lo statunitense Frances Tiafoe, numero 28 ATP e ottavo favorito, con il punteggio di 7-6 (4), 6-4 in due ore e 9 minuti di gioco.

Per Flavio si tratta del terzo titolo in carriera, dopo le vittorie dello scorso anno al 250 di Budapest e al 500 di Amburgo, su quattro finali disputate. L’unica sconfitta in finale risale al 500 di Washington 2024 contro Sebastian Korda. Grazie al successo di Acapulco, da domani il romano scalerà la classifica fino al numero 15, firmando il suo nuovo “best ranking”.

“Da bambino sognavo questo momento. Questo tipo di torneo, giocare sul campo centrale con il pubblico che fa il tifo per me. Sono molto orgoglioso, non solo per me, ma anche per le persone che lavorano per me: mio padre, la mia famiglia, il resto del mio team. Mi hanno aiutato molto“, le sue parole emozionate dopo il successo.

“Penso di meritarmelo per come lavoro fuori dal campo. Dopo le sconfitte, mi alleno di nuovo sul campo e voglio solo dire che sono molto orgoglioso di me stesso. È stata una grande partita oggi, penso che sia stata la migliore del torneo per me. Non avevo mai vinto contro Frances prima d’oggi, quindi sono davvero felice“, ha aggiunto il classe 2002 del Bel Paese.

Il tennista tricolore entra così in un gruppo d’élite: è il quarto tennista nato negli anni 2000 a vincere titoli ATP su più superfici, insieme a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Arthur Fils. Una dimostrazione di grande qualità per lui.