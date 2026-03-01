LIVE Cobolli-Tiafoe 3-3, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

30-15 Risposta profondissima di Tiafoe che gioca nelle stringhe delle scarpe dell’azzurro, lo costringe ad accorciare e chiude

30-0 Pizzica la riga la risposta stretta con il rovescio di Tiafoe che poi attacca con il dritto inside-in e prende la rete. Coboli arriva sulla palla in corsa, impatta benissimo il dritto e passa con l’incrociato

15-0 Di poco fuori la risposta dell’americano

3-3 Gioco Tiafoe: prima al centro vincente.

40-15 Lunga la risposta di dritto di Cobolli che aveva provato ad aggredire la seconda dell’americano

30-15 Tiafoe spinge con il dritto dal fondo. Cobolli è costretto ad arrendersi con la difesa che finisce in rete.

15-15 Cobolli spinge con il dritto incrociato, va fuori giri Tiafoe che stecca il dritto

15-0 Ace! Slice ad uscire velenoso per Tiafoe che trova un angolo stretto

3-2 Gioco Cobolli: in rete la risposta dell’americano.

40-0 Splendido dritto in corsa di Cobolli che trova il vincente incrociato

30-0 Tiafoe prova ad aggredire la seconda ma la risposta di rovescio sbatte sul nastro e resta nella sua metà campo

15-0 Disegna il campo Cobolli che serve una prima ad uscire poi gioca sempre verso l’angolo scoperto con il rovescio

2-2 Gioco Tiafoe: prima in slice ad uscire.

40-15 Tiafoe accelera con il dritto incrociato. Cobolli prova a non perdere campo e gioca in controbalzo, ma accorcia e si espone all’accelerazione di rovescio dell’americano

30-15 Cobolli si aggiudica il braccio di ferro per vie centrali grazie ad un errore di rovescio di Tiafoe.

30-0 Ace!! Servizio perfetto ad uscire

15-0 In corridoio la risposta di dritto di Cobolli

2-1 Gioco Cobolli: Tiafoe rallenta con un back profondo su cui l’italiano accelera benissimo con il rovescio lungolinea.

40-15 In rete la risposta di dritto dell’americano

30-15 Prima ad uscire vincente.

15-15 Prima ad uscire e rovescio in contropiede vincente.

0-15 Si difende benissimo l’americano che poi ribalta il punto con un rovescio incrociato in corsa che costringe Cobolli ad accorciare e ad esporsi al suo vincente

1-1 Gioco Tiafoe: il cambio con il dritto lungolinea dell’americano si rivela vincente

A-40 Ace! Prima al centro alla T

40-40 In rete il rovescio di Tiafoe. Si rimane in questo game.

A-40 Va fuori giri Cobolli che esagera e perde il controllo del dritto a sventaglio

Seconda

40-40 Errore grave di Cobolli che fa un passo indietro per far partire lo scambio, ma perde il controllo del rovescio che termina lungo

Seconda

40-A Cobolli rimane bene sul contropiede e ribalta lo scambio con il dritto lungolinea che gli permette di apparecchiarsi la tavola per chiudere con il colpo successivo

40-40 Tiafoe stecca il dritto sulla risposta lungolinea di rovescio

Seconda

40-30 Nooo. Cobolli vanifica un’ottima risposta spedendo in corridoio il dritto dal centro del campo. L’azzurro può recriminare perchè era riuscito a mettere i piedi in campo

Seconda

30-30 Ace! Prima in slice al centro per l’americano

15-30 Sulla riga il dritto inside-in di Cobolli che forza l’errore di Tiafoe

15-15 In rete il dritto di Cobolli che era riuscito a prendere in mano lo scambio con una risposta profonda.

0-15 In corridoio il dritto dal centro dell’americano

Al servizio Frances Tiafoe

1-0 Gioco Cobolli: corto il back di Tiafoe. Il romano ne approfitta accelerando con il rovescio lungolinea e chiude con lo smash a rimbalzo.

40-15 Prima al centro vincente.

30-15 Aceeeee!! Servizio perfetto alla T

15-15 In corridoio il rovescio lungolinea dell’americano che aveva tentato questa complicata soluzione dal centro del campo.

0-15 Subito una risposta aggressiva con il rovescio per Tiafoe che prende in mano lo scambio e forza l’errore di Cobolli

Al servizio Flavio Cobolli

PRIMO SET

4.10 Termina il warm-up

4.08 Frances Tiafoe ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere.

4.05 Inizia il riscaldamento pre-match

4.04 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e la foto di rito.

4.02 Entra sul terreno di gioco anche Flavio Cobolli

4.02 Frances Tiafoe fa il suo ingresso in campo.

4.01 I due giocatori sono pronti per entrare in campo. Si attende solamente la presentazione da parte dello speaker.

3.58 Tiafoe è in vantaggio per 2-0 nei precedenti con Cobolli a cui non ha mai concesso neppure un set.

3.55 In stagione l’americano ha già ottenuto i quarti di finale a Delray Beach dov’è stato sconfitto in tre set .

3.52 Nell’ultimo atto del torneo messicano Cobolli affronterà la testa di serie numero 8 del seeding. In questa settimana Tiafoe ha battuto Nuno Borges (6-4, 6-4), Aleksandar Kovacevic (6-4, 3-6, 7-6), Mattia Bellucci (6-3, 6-4) e Brandon Nakashima (3-6, 7-6, 6-4).

3.49 L’azzurro ha ritrovato fiducia a Delray Beach, dove ha sconfitto Terence Atmane e Coleman Wong prima di arrendersi a Sebastian Korda nei quarti di finale. Ad Acapulco Cobolli ha superato Rodrigo Pachecho Mendez (7-6, 7-6), Dalibor Svrcina (6-4, 6-4), Yibing Wu (7-6, 6-1) e Miomir Kecmanovic (7-6, 3-6, 6-4).

3.46 La stagione di Cobolli non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo aver partecipato alla United Cup, dove ha ottenuto una vittoria ed una sconfitta, il romano ha ottenuto tre sconfitte consecutive contro Arthur Fery (Australian Open), Luca Nardi (Montpellier) e Pinnington Jones (Dallas).

3.43 Tra pochi minuti inizierà la finale dell’ATP 500 di Acapulco 2026 tra Cobolli e Tiafoe. Terminato infatti l’incontro di doppio con Melo/Zverev che si sono imposti per 6-3, 6-4 in un’ora ed undici minuti.

3.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli e Frances Tiafoe.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli e Frances Tiafoe, partita valevole per la finale dell‘ATP 500 di Acapulco 2026. In Messico l’italiano si gioca il primo trofeo della propria stagione ed il terzo titolo della carriera.

La stagione di Cobolli non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo aver partecipato alla United Cup, dove ha ottenuto una vittoria ed una sconfitta, il romano ha ottenuto tre sconfitte consecutive contro Arthur Fery (Australian Open), Luca Nardi (Montpellier) e Pinnington Jones (Dallas).

L’azzurro ha ritrovato fiducia a Delray Beach, dove ha sconfitto Terence Atmane e Coleman Wong prima di arrendersi a Sebastian Korda nei quarti di finale. Ad Acapulco Cobolli ha superato Rodrigo Pachecho Mendez (7-6, 7-6), Dalibor Svrcina (6-4, 6-4), Yibing Wu (7-6, 6-1) e Miomir Kecmanovic (7-6, 3-6, 6-4).

Nell’ultimo atto del torneo messicano Cobolli affronterà la testa di serie numero 8 del seeding. In questa settimana Tiafoe ha battuto Nuno Borges (6-4, 6-4), Aleksandar Kovacevic (6-4, 3-6, 7-6), Mattia Bellucci (6-3, 6-4) e Brandon Nakashima (3-6, 7-6, 6-4). In stagione l’americano ha già ottenuto i quarti di finale a Delray Beach dov’è stato sconfitto in tre set .

Tiafoe è in vantaggio per 2-0 nei precedenti con Cobolli a cui non ha mai concesso neppure un set. La finale è in programma per le 21.00 locali, le 4.00 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Tiafoe con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!