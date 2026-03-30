Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei fino a Parigi. C’è un’incognita

Non avrà molti giorni a disposizione Jannik Sinner per tirare il fiato dopo aver compiuto un’autentica impresa. Sì, perché realizzare il Sunshine Double, ovvero il successo nei prestigiosi Masters 1000 di Indian Wells e di Miami nello stesso anno, è cosa per pochi eletti nel tennis. Sette prima di lui c’erano riusciti in campo maschile e l’ultimo era stato Roger Federer nel 2017.

Quello che però non era stato in grado di fare il Maestro svizzero e nessuno nella storia è stato il completamento del percorso in California e in Florida senza perdere alcun set. Un record che porta la firma dell’altoatesino e gli dà una grande iniezione di fiducia in vista della stagione sulla terra rossa.

Salvo cambi di programma, Jannik sarà al via del torneo di Montecarlo, il primo “1000” sul mattone tritato, che inizierà nella domenica di Pasqua (5 aprile) e terminerà il 12 aprile. Un torneo a cui è particolarmente affezionato, essendo praticamente di casa, vista la sua residenza nel Principato. Un evento che sovente ha avuto un seguito molto italiano e sicuramente il supporto in suo favore sarà rafforzato anche dai recenti successi.

Il cammino che vorrà portarlo nella miglior condizione possibile al Roland Garros (24 maggio-7 giugno), obiettivo stagionale dichiarato dall’azzurro, passa attraverso altri tornei. Col punto di domanda la partecipazione del pusterese nel Masters 1000 di Madrid, previsto dal 22 aprile al 3 maggio. Le particolari condizioni di gioco e la vicinanza temporale agli Internazionali d’Italia fanno pensare che la sua presenza alla Caja Magica sia col punto interrogativo.

Giocare a Roma, prima di Parigi, è una priorità sia per un discorso di preparazione che per il fatto di competere davanti al pubblico italiano. Nell’anno del cinquantenario dalla vittoria di Adriano Panatta al Foro Italico, Sinner vorrà porre il sigillo sul rosso capitolino, cosa che ancora manca al suo già straordinario palmarès, fatto di 4 Slam, 2 ATP Finals e 7 Masters 1000, per un totale di 13 successi nei grandi tornei. Considerando anche le affermazioni a livello 250 e 500, il conto sale a 26.

QUANDO TORNA JANNIK SINNER?

5-12 aprile Masters 1000 Montecarlo

22 aprile-3 maggio Masters 1000 Madrid (?)

6-17 maggio Internazionali d’Italia a Roma

24 maggio-7 giugno Roland Garros