Jannik Sinner festeggia a Miami: “Torno a casa con due trofei, il Sunshine Double è così difficile…”

Dopo aver giganteggiato al Masters 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner ha dettato legge anche al Masters 1000 di Miami e ha così completato il Sunshine Double: vincere i due prestigiosi tornei sul cemento statunitense nella stessa stagione è un’impresa per pochi eletti e l’ultimo a riuscirci fu Roger Federer nel 2017. Il fuoriclasse altoatesino ha sconfitto il ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 6-4, 6-4 nella finale ritardata in avvio e interrotta nelle battute iniziali del secondo set a causa della pioggia, completando la doppietta sul suolo americano senza concedere nemmeno un parziali agli avversari incontrati sulla strada.

Il numero 2 del ranking ATP si è così portato a 1.190 punti di distacco dallo spagnolo Carlos Alcaraz e potrebbe tornare numero 1 del mondo già in occasione del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena sulla terra rossa del Principato dal 5 al 12 aprile. Lo stato di forma del 24enne è semplicemente stellare e ci sono tutte le condizioni per sognare in grande, ora bisognerà gestire una nuova superficie e affrontare i vari appuntamenti della primavera, tra cui gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, secondo Slam della stagione (dodici mesi fa non riuscì a concretizzare tre match punti proprio contro Alcaraz).

Jannik Sinner ha espresso a caldo la propria soddisfazione subito dopo l’incontro: “Le finali sono sempre difficili da giocare, ho cercato di rimanere solido in condizioni molto difficili perché il campo era molto pesante. Sono stato concentrato nei momenti importanti, è stato un importante swing in America, abbiamo lavorato tanto per farci trovare in questa condizione e ora sono contento di tornare a casa. Si torna a casa con due trofei ed è molto importante: il primo Sunshine Double è incredibile, non ci avrei pensato perché è difficile da ottenere e ce l’abbiamo fatta in qualche modo. Sono molto contento“.

L’azzurro è poi intervenuto anche in fase di premiazione: “Che giornata. È bellissimo vedere che hai ritrovato un tennis di questo livello, ti conosco come persona e sei una persona fantastica: sono estremamente contento per te. Grazie al mio team per spingermi: non tutti sono qui, ci sono quello che guardano da casa, un grande lavoro e ogni giorno cerco di fare del mio meglio. Ci sono stati tanti giorni di allenamento prima di Indian Wells: la cosa che mi rende più felice è il livello di tennis che stiamo cercando di produrre. Grazie per il sostegno di queste settimane, avete tifato per me anche quando le cose non andavano nella mia direzione: ci vediamo l’anno prossimo“.