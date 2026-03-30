Quanti punti ha guadagnato Sinner su Alcaraz? Possibilità di sorpasso per il n.1 a Montecarlo!

Jannik Sinner ha completato la propria cavalcata imperiale sul cemento della Florida, ha sconfitto il ceco Jiri Lehecka in due set e ha vinto il Masters 1000 di Miami, alzando al cielo il trofeo in questa località per la seconda volta in carriera e completando il Sunshine Double, impresa riuscita soltanto a pochissimi eletti della racchetta. A due settimane dall’apoteosi al Masters 1000 di Indian Wells, il fuoriclasse altoatesino si è replicato, tra l’altro senza concedere nemmeno un set agli avversari durante l’intera trasferta americana.

Il 24enne ha così conquistato 2.000 punti in tutto grazie a questi trionfi schiaccianti (1.000 per ogni sigillo) ed è tutto di guadagnato, visto che lo scorso anno anno stava scontando una squalifica di tre mesi e dunque aveva inevitabilmente marcato degli zero. Jannik Sinner occupa la seconda posizione nel ranking ATP con all’attivo 12.400 punti e ha accorciato sensibilmente le distanze dalla vetta, visto che lo spagnolo Carlos Alcaraz primeggia al momento con 13.590 punti.

Il divario si è ridotto ad appena 1.190 lunghezze! Alcaraz ha onorato la cambiale a Indian Wells (400 punti con la semifinale) e ha fatto leggermente meglio a Miami (50 punti per i sedicesimi di finale, ne ha guadagnati 40 rispetto a dodici mesi fa, quando venne eliminato all’esordio). Stiamo parlando di un totale di 450 punti contro i 2.000 di Sinner, che ha così recuperato 1.550 punti nei confronti del grande rivale nel corso delle ultime due settimane, nello specifico 600 a Indian Wells e 950 a Miami.

L’azzurro si è così portato in corsia di sorpasso: potrebbe tornare numero 1 del mondo al termine del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena sulla terra rossa del Principato dal 5 al 12 aprile. In quell’occasione Alcaraz dovrà infatti difendere i 1000 punti della vittoria conquistata dodici mesi fa, mentre il nostro portacolori non ebbe la possibilità di giocare nel 2025 e dunque avrà la possibilità di guadagnare altri punti pesanti.

Jannik Sinner tornerà numero 1 del mondo se vincerà il torneo in Riviera, indipendentemente dal risultato di Alcaraz. Nel caso in cui non dovesse alzare al cielo il trofeo, allora dovrebbe osservare il risultato del grande avversario e balzerebbe al comando della graduatoria in questi casi: perde la finale e l’iberico si ferma in semifinale o prima; viene eliminato in semifinale e lo spagnolo esce ai quarti o prima; perde ai quarti e Alcaraz perde al debutto.

PUNTI GUADAGNATI DA SINNER SU ALCARAZ

1.550 punti tra Indian Wells e Miami (rispettivamente 600 e 950 punti).

RANKING ATP AL 30 MARZO

1. Carlos Alcaraz 13.590

2. Jannik Sinner 12.400

SINNER TORNA NUMERO 1 DEL MONDO A MONTECARLO SE…