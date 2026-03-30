SUNSHINE SINNER! Secondo titolo a Miami: Lehecka si arrende, poderoso record di set vinti!

Jannik Sinner è il primo giocatore nella storia, da quando esiste l’accoppiata di tornei di Indian Wells e Miami, a realizzare il Sunshine Double senza perdere un set. Dopo aver vinto in California, porta a casa anche il Masters 1000 in Florida battendo in finale il ceco Jiri Lehecka per 6-4 6-4 in un’ora e 33 minuti. Era dal 2017 di Roger Federer che al maschile non si verificava il Sunshine Double, raggiunto da Courier, Chang, Sampras, Rios, Agassi e Djokovic (4 volte) oltre al tris del campione svizzero in campo maschile. E per Jannik è il secondo trionfo a Miami dopo quello del 2024.

Dopo una coppia di game interlocutori, Sinner è il primo a spingere, e lo fa variando tantissimo le traiettorie da fondocampo per confondere Lehecka. Arrivano due palle break, che però se ne vanno (soprattutto la prima è sanguinosa, perché la risposta di Jannik esce di un nonnulla). L’appuntamento è solo rinviato: là dove per tutto il torneo non aveva subito break, è costretto in 12 minuti a perdere la battuta dal numero 2 del mondo. Sinner si ritrova sotto 0-40, ma bastano tre prime per togliersi qualsiasi pensiero e due ace per andare sul 3-1. I due tornano poi a tenere la battuta con tranquillità fino al 5-3, quando Jannik va sul 15-30 e Lehecka gioca due ottime prime per uscire dai problemi. Si va però ai vantaggi, il game arriva a durare oltre dieci minuti (e due set point annullati dal ceco con altrettante prime esterne all’incrocio delle righe), ma alla fine il set continua solo per chiudersi con il servizio tenuto a zero da Sinner: 6-4 con il 100% di punti vinti con la prima.

Non si fa il tempo a iniziare il secondo set, lo spazio di tre punti, che sul 15-30 per Jannik Giove Pluvio decide di scatenarsi violentemente sull’Hard Rock Stadium, mandando i giocatori negli spogliatoi. Si riprende dopo un’ora e mezza di pausa, con Lehecka che recupera e tiene la battuta. Anche stavolta nel terzo game ci sono due palle break, con il ceco che ormai si getta sistematicamente a rete e riesce a salvarsi in tali occasioni come in una terza (e c’è da dire che a Sinner escono di un niente un paio di passanti). Anche sul 2-2 arriva un 15-40, ed è la seconda chance che l’italiano non sfrutta bene con un dritto sotto il nastro. Dopo 23 punti vinti di fila con la prima, Sinner alla fine uno lo perde, ed è quello del 15-30, ma di lì in avanti è sicuro nel non aprire spazi al numero 21 del seeding. Sul 4-3 Lehecka situazione anche peggiore: 0-30, poi vantaggi, ma Jannik non cede e, con lo schema palla corta-pallonetto, si guadagna il 4-4. Ed è qui che arriva il break: dopo una palla colpita col telaio appare un sorriso sul volto dell’azzurro, che poi, sulla palla break, spinge col dritto verso la propria sinistra, dove Lehecka può solo arrivare male. 5-4, Sinner serve per il match. Tre ace, due nastri sulla prima e pochi minuti dopo è Sunshine Double.

34 i set consecutivi vinti nei Masters 1000: continua la serie infinita che dura da Parigi-Bercy, al ritmo di una giornata da 10 ace e 92% di punti vinti con la prima (33/36). 22-19 contro 16-28 il conto vincenti-errori gratuiti per l’uomo che ora sale a sette 1000 vinti in carriera. E non era mai accaduto che un giocatore vincesse tre 1000 di fila senza perdere alcun parziale. Numeri di un campione, uno che continua a fare la storia del tennis italiano e mondiale. E che, sulla telecamera, di dediche ne fa tre: “Bez, Kimi, Italia”, Bezzecchi, Antonelli, Italia.