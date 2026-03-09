Dove vedere in tv Milano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Milano affronterà il VakifBank Istanbul nei quarti di finale della Champions League di volley femminile: dopo aver concluso la fase a gironi al secondo posto e avere strapazzato con un doppio 3-0 le non irresistibile greche dell’Olympiacos nei playoff, le meneghine proseguiranno la propria avventura nella massima competizione continentale affrontando la corazzata turca in un doppio confronto da dentro o fuori di elevata difficoltà tecnica.

L’appuntamento con il confronto d’andata è per martedì 10 marzo (ore 20.00) di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, mentre il ritorno si giocherà la settimana successiva nella fornace del Burhan Felek Salonu della metropoli anatolica. Si preannuncia un testa a testa particolarmente intenso e complicato per le ragazze di coach Stefano Lavarini, chiamate a superare una delle grandi pretendenti alla conquista del massimo trofeo europeo.

Il Vero Volley affronterà la compagine allenata da Giovanni Guidetti e che tra le proprie fila può annoverare delle autentiche fuoriclasse come la bomber Tijana Boskovic, la schiacciatrice Marina Markova, le centrali Zehra Gunes e Chiaka Ogbogu. In palio la qualificazione alla semifinale, da disputare contro la vincente del match tra Conegliano e le turche dello Zeren Spor Ankara: riuscirà a concretizzarsi il derby italiano in semifinale?

A guidare il sestetto di coach Stefano Lavarini saranno l’opposto Paola Egonu, le schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva (o Elena Pietrini), la centrale Anna Danesi, la palleggiatrice Francesca Bosio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-VakifBank Istanbul, andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-VAKIFBANK, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Martedì 10 marzo

Ore 20.00 Numia Vero Volley Milano vs VakifBank Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA MILANO-VAKIFBANK: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.