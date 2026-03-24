Quando partono Sofia Goggia, Anna Trocker e le azzurre nello gigante di Lillehammer 2026: orari, n. di pettorale, tv

Cinque italiane parteciperanno al gigante di Lillehammer, ultima gara della Coppa del Mondo 2026 di sci alpino: la stagione si conclude sulle nevi del comprensorio di Lillehammer con una bella prova tra le porte larghe, dove le azzurre cercheranno di mettersi in bella mostra per congedarsi nel miglior modo possibile e dare appuntamento alla prossima annata agonistica, che incomincerà alla fine del mese di ottobre. L’appuntamento è per mercoledì 25 marzo: prima manche alle ore 09.30, la seconda alle ore 12.30.

Sofia Goggia e Laura Pirovano hanno conquistato la Sfera di Cristallo di specialità, rispettivamente in superG e in discesa libera: l’appuntamento conclusivo in Norvegia servirà per chiudere con il sorriso e cercare una soddisfazione parziale anche in questa specialità. Ci si attende un risultato degno di nota da parte di Lara Della Mea, mentre la giovane Anna Trocker vuole continuare a stupire dopo il nono posto conquistato in slalom. Al via anche Asja Zenere, fresca di terzo posto nel superG della Val di Fassa. Il programma di giornata prevede che le atlete scattino a intervalli di 1’30”, annunciato un tv break di 2’15” dopo il numero 15.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist, i pettorali e gli orari di partenza delle italiane per il gigante femminile di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PETTORALI E ORARI ITALIANE GIGANTE LILLEHAMMER

Lara Della Mea: pettorale numero 10, ore 09.43 e 30 secondi.

Sofia Goggia: pettorale numero 12, ore 09.46 e 30 secondi.

Asja Zenere: pettorale numero 19, ore 09.59.

Laura Pirovano: pettorale numero 25, ore 10.08.

Anna Trocker: pettorale numero 26, ore 10.09 e 30 secondi.

CALENDARIO GIGANTE FEMMINILE A LILLEHAMMER

Mercoledì 25 marzo

Ore 09.30 Gigante femminile a Lillehammer, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 12.30 Gigante femminile a Lillehammer, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA GIGANTE FEMMINILE LILLEHAMMER: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST GIGANTE FEMMINILE LILLEHAMMER

1 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

2 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

3 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

4 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

5 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

8 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

9 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

10 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

11 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

12 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

13 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

14 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

15 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

16 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

17 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

18 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

19 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

20 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

21 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

22 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic

23 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

24 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

25 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

26 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon

27 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol