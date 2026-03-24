Quanti soldi guadagna Anna Trocker? Il primo assegno tra le grandi: tutte le cifre in Coppa del Mondo

Anna Trocker ha illuminato la scena in occasione dello slalom andato in scena nell’ambito delle Finali di Coppa del Mondo, conquistando un superlativo nono posto nel comprensorio di Lillehammer. La 17enne altoatesina si era meritata una wild-card per gli atti conclusivi del massimo circuito internazionale itinerante in virtù dello status di Campionessa del Mondo juniores, acquisito ormai due settimane fa grazie al dominio inscenato sulle nevi di Narvik, e ha dimostrato tutta la sua caratura tecnica al piano superiore.

L’azzurra aveva già esordito in Coppa del Mondo in questa stagione, ma nelle precedenti cinque apparizioni non si era mai qualificata alla seconda manche. Le è bastato poco per salire di grado e firmare addirittura il miglior tempo di manche nella giornata odierna, chiudendo in top-10 davanti ad atlete con più esperienza in questo tipo di competizioni (tra cui l’albanese Lara Colturi). Un vero e proprio exploit che fa sperare in vista del prossimo futuro, già a partire dalla stagione 2026-2027 che inizierà a fine ottobre.

Oggi sono arrivati anche i primi soldi da “professionista” (il termine è inevitabilmente tra virgolette per svariati motivi): ai Mondiali juniores non era previsto un montepremi e si era dovuta accontentare di regalie, ma con il nono posto in Coppa del Mondo è arrivato anche il primo vero assegno nel panorama sportivo. Stiamo parlando di 4.656 euro, che magari potrà ritoccare domani nel gigante che chiuderà l’annata agonistica.

MONTEPREMI ANNA TROCKER COPPA DEL MONDO

4.656 euro per il nono posto nello slalom di Lillehammer.