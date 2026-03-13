Quando parte Sofia Goggia nel gigante di Are 2026: orario, n. di pettorale, tv

Saranno ben otto le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Are (Svezia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 14 marzo, l’azione scatterà alle ore 10.00, e saranno 52 le atlete al via, con 14 Paesi rappresentati. Seconda run alle 13.00.

Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 15 alle ore 10.24.30: la prima manche del gigante femminile di Are (Svezia), infatti, inizierà alle ore 10.00 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 1’45” l’una dall’altra.

Per il gigante femminile di Are (Svezia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026

Sabato 14 marzo

Ore 10.00 Prima manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

Ore 13.00 Seconda manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTE SOFIA GOGGIA?

La prima manche del gigante femminile di Are (Svezia) inizierà alle ore 10.00 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 1’45” l’una dall’altra: salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia, dunque, partirà col pettorale numero 15 alle ore 10.24.30.

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

2 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

3 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

4 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

5 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

8 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

9 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

10 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

11 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

12 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

13 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

14 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

18 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

19 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

20 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

21 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

22 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

23 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic

24 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

25 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

26 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic

27 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

28 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

29 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

30 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

31 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

32 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

33 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

34 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI Salomon

35 6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA Fischer

36 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

37 6295752 MATHIOU Sophie 2002 ITA Rossignol

38 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

39 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

40 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol

41 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

42 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossigno

43 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

44 507258 NYBERG Sophie 2004 SWE Rossignol

45 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol

46 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

47 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle

48 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

49 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

50 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

51 198163 CHEVRIER Axelle 2001 FRA Atomic

52 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head