Quando Leonardo Fabbri oggi in tv, Mondiali indoor atletica 2026: orario, avversari, streaming

Leonardo Fabbri punta ad un risultato di prestigio nella finale secca (non si sono disputati turni preliminari) del getto del peso in programma stamattina a partire dalle ore 11.23 e valevole per i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, evento principale della stagione invernale in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun.

Il 28enne fiorentino si presenta sulla pedana polacca con il miglior accredito tra gli iscritti grazie al 22.50 messo a segno in Sudafrica all’aperto, ma ha comunque confermato uno stato di forma interessante anche nei vari meeting europei in sala attestandosi con continuità nei dintorni dei 21.80 e candidandosi ad un ruolo da protagonista in un Mondiale privo di due stelle della specialità come Ryan Crouser e Joe Kovacs.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming della finale maschile di getto del peso con Leonardo Fabbri ai Mondiali indoor 2026. La gara verrà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA LEONARDO FABBRI OGGI AI MONDIALI INDOOR

Domenica 22 marzo

Ore 11.23 Finale getto del peso uomini, con Leonardo Fabbri – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

STARTLIST FINALE GETTO DEL PESO MONDIALI INDOOR

Leonardo Fabbri (Italia: record personale 22.98, stagionale 22.50)

Roger Steen (Stati Uniti: record personale 22.11, stagionale 22.07)

Tom Walsh (Nuova Zelanda: record personale 22.90, stagionale 21.10)

Uziel Muñoz (Messico: record personale 21.97, stagionale 20.74)

Jordan Geist (Stati Uniti: record personale 22.25, stagionale 22.04)

Marcus Thomsen (Norvegia: record personale 21.23, stagionale 20.63)

Nick Ponzio (Italia: record personale 21.83, stagionale 20.61)

Wictor Petersson (Svezia: record personale 21.49, stagionale 21.38)

Konrad Bukowiecki (Polonia: record personale 22.25, stagionale 20.63)

Aiden Smith (Sudafrica: record personale 20.73, stagionale 20.55)

Chukwuebuka Enekwechi (Nigeria: record personale 22.10, stagionale 21.28)

Scott Lincoln (Gran Bretagna: record personale 21.31, stagionale 21.12)

Alexandr Mazur (Moldavia: record personale 20.17, stagionale 20.17)

Welington Morais (Brasile: record personale 21.01, stagionale 20.76)

Andrei Rares Toader (Romania: record personale 21.29, stagionale 21.08)

Josh Awotunde (Stati Uniti: record personale 22.47, stagionale 21.06)

Giorgi Mujaridze (Georgia: record personale 21.21, stagionale 20.20)

PROGRAMMA LEONARDO FABBRI AI MONDIALI INDOOR: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.