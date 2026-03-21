L’Italia può vincere il medagliere ai Mondiali indoor di atletica? Sfida agli USA con tre assi nell’ultima giornata!

L’Italia svetta in testa al medagliere dei Mondiali Indoor 2026 di atletica al termine della seconda giornata grazie ai tre ori conquistati nel giro di ventiquattro ore da Andy Diaz (salto triplo), Nadia Battocletti (3000 metri) e Zaynab Dosso (60 metri). La nostra Nazionale ha regalato magie a Torun (Polonia) e ha messo la testa davanti agli USA (2 ori, 5 argenti, 3 bronzi), all’Ucraina (2-1-0), alla Polonia (1-1-1), al Canada (1-1-0) e alla Svezia (1-0-1).

Ora sognare è legittimo: il gruppo guidato dal CT Antonio La Torre può conquistare il medagliere nella rassegna iridata al coperto? Tutto si deciderà nell’ultima giornata, dove si schiereranno quattro carte pesantissime: Mattia Furlani (Campione del Mondo in sala e all’aperto nel salto in lungo), Larissa Iapichino (vincitrice del World Indoor Tour nel salto in lungo), Leonardo Fabbri (primatista mondiale stagionale nel getto del peso con 22.50 metri) e Federico Riva (potenziale outsider sui 1500 metri dopo aver siglato il record nazionale durante l’inverno).

Il salto in lungo femminile, previsto durante la mattinata, avrà un peso specifico importante in questa lotta perché due avversarie di Iapichino saranno le americane Jasmine Moore e Monae’ Nichols, ma attenzione alla portoghese Agate De Sousa (world lead con 6.97, quattro centimetri meglio della toscana), alla trinidegna Tyra Gittens, alla svizzera Annik Kaelin e alla giamaicana Nia Robinson in una gara potenzialmente molto equilibrata. A seguire il getto del peso con Leonardo Fabbri, chiamato a fronteggiare gli statunitensi Roger Steen, Jordan Geist e Josh Awotunde.

All’ora di pranzo si traccerà un primo bilancio e ci si proietterà verso la serata, dove l’Italia dovrà purtroppo prestare il fianco nelle 4×400: gli azzurri sono assenti nelle staffette di genere, che potrebbero essere un terreno di caccia per gli USA (il pronostico resta molto complicato, occhio alla Gran Bretagna, alla Spagna, ai Paesi Bassi e alla Polonia tra le donne; a Giamaica, Belgio, Polonia sul fronte maschile). I sogni di gloria del Bel Paese passeranno da Mattia Furlani: servirà il colpaccio del fuoriclasse laziale, atteso da un duello rovente con il bulgaro Bozhidar Saraboyukov (8.45 metri in stagione), senza dimenticarsi del greco Miltiadis Tentoglou, del portoghese Gerson Baldé, dell’australiano Liam Adcock e del giamaicano Carey McLeod.

L’altra carta italiana di spessore è Federico Riva: il laziale è in grande crescita e può fare leva su un’ottima volata, ma sui 1500 metri bisognerà fare i conti con il portoghese Isaac Nader (grande favorito della vigilia), mentre gli Stati Uniti schiereranno il solido Nathan Green. Sul fronte femminile ci sarà Ludovica Cavalli, ma i favori del pronostico promuovono l’etiope Birke Haylom e la britannica Georgia Hunter Bell, gli USA possono puntare su Nikki Hiltz e Gracie Morris.

Attenzione agli 800 metri, dove non ci saranno italiani: lo statunitense Cooper Lutkenhaus è tra i grandi favoriti (potrebbero però riservargli dei brutti scherzi lo spagnolo Mohamed Attaoui, il belga Eliott Crestan e l’australiano Peter Bol). I quattro giri di pista al femminile dovrebbero essere terreno di caccia della britannica Keely Hodgkinson, senza però sottovalutare l’etiope Nigist Getachew e la svizzera Audrey Werro. I 60 ostacoli femminili sono incerti: la bahamense Devynne Charlton, la svizzera Ditaji Kambundji, l’olandese Nadine Visser, la polacca Pia Skrzyszowska, la statunitense Alia Armstrong, la francese Laeticia Bapté sono i primi nomi.

Il pentathlon dovrebbe premiare la corazzata a stelle e strisce: Anna Hall sembra avere una marcia in più rispetto alla connazionale Taliyah Brook, all’irlandese Kate O’Connor, alla polacca Paulina Ligarska, alla britannica Abigail Pawlett, alla polacca Adrianna Sulek-Schubert e alla nostra Sveva Gerevini. Il salto con l’asta sembra non essere un fattore in questo discorso, visto che sulla carta dovrebbe palesarsi una lotta tra la neozelandese Eliza McCartney, la slovena Tina Sutej, la ceca Amalie Svabikova, la britannica Molly Caudery e la svizzera Angelica Moser, ma attenzione alla statunitense Chloe Timberg, che potrebbe stupire.