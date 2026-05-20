Leonardo Fabbri piazza la spallata di giustezza e vince a Savona: parte il cammino verso gli Europei

Leonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso che ha animato il Meeting di Savona, scagliando l’attrezzo a 21.88 metri in occasione del secondo tentativo. Il toscano ha inseguito la spallata a effetto e ha provato a spingersi oltre la fettuccia d’elezione dei ventidue, ma non è riuscito a migliorarsi nel resto della serie: 21.71 al terzo, 21.18 al quarto, chiusura con due nulli (come in occasione della sua prima apparizione sulla pedana della Fontanassa).

Si trattava del rientro in gara per il primatista italiano (22.95 metri due anni fa) a due mesi dai Mondiali Indoor, dove non era riuscito a sfoderare tutto il proprio potenziale. Il 29enne si è ampiamente lasciato alle spalle due avversari di rango come il britannico Scott Lincoln (20.80) e il polacco Konrad Bukowiecki (20.70), iniziando in maniera confortante il cammino che condurrà agli Europei previsti nel mese di agosto a Birmingham (Gran Bretagna), dove sarà chiamato a difendere il titolo continentale conquistato nel 2024.

Non si trattava della sua prima apparizione all’aperto in questa annata agonistica, perché lo scorso 11 febbraio aveva sparato una bordata da 22.50 metri in quel di Stellenbosch (Sudafrica), prima di cimentarsi con gli impegni in sala. Leonardo Fabbri, che tornerà in gara sabato 23 maggio a Xiamen in una tappa della Diamond League, sarà grande protagonista il prossimo 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione dell’attesissimo Golden Gala, prima tappa europea del massimo circuito internazionale itinerante. Nella Capitale rivedremo anche Marcell Jacobs, che oggi pomeriggio si è espresso in 10.01 ventoso (+2,7 m/s) sul rettilineo della località ligure.