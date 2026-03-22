Dove vedere in tv Larissa Iapichino oggi, Mondiali indoor atletica 2026: orario, avversarie, streaming

Larissa Iapichino si presenta con ambizioni importanti al via della gara di salto in lungo valevole per i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun. La stella azzurra andrà a caccia di una grande misura sulla pedana polacca, nel tentativo di superare o avvicinare i 7 metri per conquistare la prima medaglia iridata della carriera.

La figlia di Fiona May ha infatti un palmares di tutto rispetto a livello continentale ed è la campionessa d’Europa al coperto in carica, mentre le è sempre mancato qualcosa per salire sul podio tra Mondiali e Giochi Olimpici. Stamattina l’occasione sembra propizia per sfatare questo tabù, ma sono tante le avversarie competitive che dovrà fronteggiare la 23enne toscana pur vantando il secondo accredito stagionale tra le iscritte.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming della finale femminile di salto in lungo con Larissa Iapichino ai Mondiali indoor 2026. La gara verrà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno e (dalle 10.40) Sky Sport Arena; in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA LARISSA IAPICHINO OGGI AI MONDIALI INDOOR

Domenica 22 marzo

Ore 10.20 Finale salto in lungo donne, con Larissa Iapichino – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno e (dalle 10.40) Sky Sport Arena

STARTLIST FINALE SALTO LUNGO FEMMINILE MONDIALI INDOOR

Larissa Iapichino (Italia: record personale 7.06, stagionale 6.93)

Agate De Sousa (Portogallo: record personale 7.03, stagionale 6.97)

Natalia Linares (Colombia: record personale 6.95, stagionale 6.73)

Jasmine Moore (Stati Uniti: record personale 7.03, stagionale 6.86)

Annik Kälin (Svizzera: record personale 6.90, stagionale 6.71)

Milica Gardašević (Serbia: record personale 6.91, stagionale 6.66)

Monae’ Nichols (Stati Uniti: record personale 6.97, stagionale 6.85)

Ramona Elena Verman (Romania: record personale 6.69, stagionale 6.69)

Anna Matuszewicz (Polonia: record personale 6.77, stagionale 6.77)

Irati Mitxelena (Spagna: record personale 6.70, stagionale 6.70)

Tyra Gittens (Trinidad e Tobago: record personale 6.96, stagionale 6.83)

Nia Robinson (Giamaica: record personale 6.82, stagionale 6.82)

Molly Palmer (Gran Bretagna: record personale 6.68, stagionale 6.68)

Alysbeth Felix Boyer (Porto Rico: record personale 6.78, stagionale 6.70)

Alina Rotaru-Kottmann (Romania: record personale 6.96, stagionale 6.70)

Khaddi Sagnia (Svezia: record personale 6.95, stagionale 6.67)

PROGRAMMA LARISSA IAPICHINO AI MONDIALI INDOOR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD e Sky Sport Uno; dalle 10.40 anche su Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.