Dove vedere in tv Mattia Furlani oggi, Mondiali indoor atletica 2026: orario, avversari, streaming

Oggi domenica 22 marzo (ore 19.12) si disputa la finale di salto in lungo maschile ai Mondiali Indoor 2026 di atletica: la rassegna iridata al coperto si conclude a Torun (Polonia) e la sessione serale dell’ultima giornata propone una delle gare più attese dell’intero fine settimana. Si preannuncia un testa a testa rovente tra i due grandi protagonisti della stagione invernale, che dovrebbero affrontarsi a viso aperto per la conquista dell’ambito titolo iridato.

Mattia Furlani si presenterà all’appuntamento da Campione del Mondo indoor e all’aperto, con il chiaro obiettivo di difendere lo scettro conquistato dodici mesi fa a Nanchino e sarà tra i grandi favoriti della vigilia per salire sul gradino più alto del podio, ma giova talento laziale dovrà fare i conti con il temibilissimo bulgaro Bozhidar Saraboyukov, colui che lo scorso anno lo sconfisse per un solo centimetro agli Europei Indoor.

L’azzurro ha saltato 8.39 metri a Metz e ha vinto tutte le gare a cui ha preso parte negli ultimi due mesi, ora ingaggerà un nuovo duello da brividi con il bulgaro, che scenderà in pedana forte della miglior prestazione mondiale stagionale (8.45 metri piazzati a Belgrado). Il nostro portacolori ha già avuto la meglio nel testa a testa in Francia e proverà a ripetersi nell’evento più importante in sala.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale di salto in lungo maschile ai Mondiali Indoor 2026 di atletica con la presenza di Mattia Furlani. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MATTIA FURLANI MONDIALI INDOOR OGGI

Domenica 22 marzo

Ore 19.12 Salto in lungo (maschile), finale – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena

PROGRAMMA MATTIA FURLANI MONDIALI INDOOR: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.