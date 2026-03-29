Quando la F1 su TV8 oggi, GP Giappone 2026: orario gara, differita in chiaro

Il Gran Premio di Giappone di F1 scatterà alle ore 7:00 di domenica 29 marzo. Il Circus affronterà il terzo dei suoi ventidue appuntamenti rimasti in calendario nell’autodromo di Suzuka, modificato e ammodernato dalla Honda negli anni ’80. La pista è diventata uno dei luoghi più iconografici della F1.

Merito, soprattutto, della circostanza di essere sovente stato decisivo per l’assegnazione del Mondiale. Alle intense, e talvolta brutali, battaglie tra Senna e Prost hanno fatto seguito le intense sfide tra Schumacher e Hakkinen. Altre volte, invece, Suzuka ha tenuto vivi campionati che sembravano chiusi. Per esempio quello del 1994 e del 1997, poi risoltisi nel GP successivo.

Quella del 2026 sarà la quarantesima edizione di un evento nato nel 1976, ma diventato parte integrante del calendario solo dal 1987. In quattro casi non si è corso a Suzuka, bensì al Fuji. Questo avvenne nel biennio 1976-1977 e in quello 2007-2008. Le gare disputatesi in questo autodromo sono ricordate soprattutto per condizioni meteo da tregenda, talvolta decisive per la rincorsa al titolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Giappone 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Domenica 29 marzo (orari italiani)

Ore 14:00, GRAN PREMIO F1, Differita

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP GIAPPONE

Domenica 29 marzo (orari italiani)

Ore 7:00, GRAN PREMIO F1

PROGRAMMA GP GIAPPONE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà la gara in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. / Differita per tutti su TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport.