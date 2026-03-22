WTA Miami 2026, Gauff vince il derby con Parks. Agli ottavi anche Andreeva, Mboko e Anisimova

Prosegue il WTA 1000 di Miami, con un tabellone che ha finalmente completato tutti i match del secondo turno, mentre si sono già anche delineati i primi ottavi di finale nella parte bassa. Chi era ancora indietro di un turno erano le americane Jessica Pegula, che ha sfruttato il ritiro della britannica Jones nel secondo set, Iva Jovic (netto 6-2 6-1 alla spagnola Badosa) e Madison Keys (facile 6-0 6-3 alla rumena Ruse).

Dunque tre vittorie per le tenniste di casa, che staccano così il biglietto per il terzo turno, proprio come la cinese Qinwen Zheng, che elimina l’americana Sloane Stephens con un perentorio 6-3 6-2, e soprattutto come l’australiana Talia Gibson, che continua nel suo magico momento di forma (quarti ad Indian Wells), superando la giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero 16, con il punteggio di 7-5 6-4.

Sono tante le teste di serie che, invece, hanno già staccato il biglietto per gli ottavi con anticipo. Non sbaglia la russa Mirra Andreeva, che supera 7-6 6-2 la ceca Marie Bouzkova e adesso sarà attesa da un match decisamente ostico con la canadese Victoria Mboko, numero dieci del seeding, che ha sconfitto la russa Anastasija Zakharova per 6-1 7-5.

Coco Gauff lascia per strada ancora un set, ma poi domina i restanti due nel derby americano contro Alycia Parks. La numero quattro del mondo ha battuto la connazionale con il punteggio di 3-6 6-0 6-1 e affronterà ora negli ottavi la rumena Sorana Cirstea, che ha superato la belga Elise Mertens con un deciso 6-3 6-2.

Sicuramente uno degli ottavi di finale più atteso è quello tra l’americana Amanda Anisimova, sesta testa di serie, e la svizzera Belinda Bencic, numero dodici del seeding, che hanno sconfitto rispettivamente l’ucraina Julija Starodubtseva (6-4 6-2) e la russa Diana Shnaider (6-3 6-3). Si ferma, invece, il cammino della polacca Magda Linette, giustiziera nel turno precedente di Iga Swiatek, battuta dalla filippina Alexandra Eala, che qui a Miami difende la semifinale dell’anno scorso. Eala si è imposta per 6-3 7-6 e adesso se la vedrà con la ceca Karolina Muchova, che ha battuto 6-3 7-5 la britannica Katie Boulter.

RISULTATI WTA MIAMI 2026

Jovic (Usa) b. Badosa (Esp) 6-2 6-1

Fernandez (Can) b. Selekhmeteva (Rus) 7-6 3-6 6-1

Pegula (Usa) b. Jones (Gbr) 6-1 3-0 ret.

Zheng (Chn) b. Stephens (Usa) 6-3 6-2

Keys (Usa) b. Ruse (Rou) 6-0 6-3

Gibson (Aus) b. Osaka (Jpn) 7-5 6-4

Bencic (Sui) b. Shnaider (Rus) 6-3 6-3

Andreeva (Rus) b. Bouzkova (Cze) 7-6 6-2

Anisimova (Usa) b. Starodubtseva (Ukr) 6-4 6-2

Mboko (Can) b. Zakharova (Rus) 6-1 7-5

Muchova (Cze) b. Boulter (Gbr) 6-3 7-5

Cirstea (Rou) b. Mertens (Bel) 6-3 6-2

Eala (Phi) b. Linette (Pol) 6-3 7-6

Gauff (Usa) b. Parks (Usa) 3-6 6-0 6-1