WTA Miami 2026, Sabalenka senza problemi ai quarti. Tutto facile per Rybakina, bene Bencic e Mboko

Si sono delineati i quarti di finale nel WTA 1000 di Miami. Prosegue il cammino della numero uno del mondo Aryna Sabalenka, che ha superato brillantemente in due set la cinese Qinwen Zheng con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e venticinque minuti. Sabalenka, che va a caccia della doppietta Indian Wells-Miami, affronterà ora la sorprendente americana Haley Baptiste, che ha raggiunto per la prima volta i quarti in un torneo 1000. Dopo la vittoria con Elina Svitolina, la statunitense si è ripetuta, battendo la lettone Jelena Ostapenko per 6-3 6-4, centrando un altro successo di prestigio.

L’altro quarto di finale della parte alta del tabellone metterà di fronte Elena Rybakina e Jessica Pegula, in una rivincita proprio della sfida giocata sempre ai quarti la settimana scorsa a Indian Wells. La kazaka ha dominato contro l’australiana Talia Gibson, vincendo con un duplice 6-2 in appena un’ora e e quattro minuti di gioco. L’americana, invece, ha battuto, anche lei abbastanza facilmente, la rumena Jacqueline Cristian per 6-4 6-1.

Prestazione eccellente per la svizzera Belinda Bencic, che ha lasciato appena quattro game all’americana Amanda Anisimova, imponendosi per 6-2 6-2 in un’ora e diciotto minuti di gioco. Bencic se la vedrà nei quarti contro Coco Gauff, che ha lasciato ancora una volta un set all’avversaria, ma è comunque riuscita a vincere ancora al terzo set. Questa volta la numero quattro del mondo ha superato la rumena Sorana Cirstea per 6-4 3-6 6-2 in due ore di gioco.

L’ultimo quarto di finale in programma è quello tra Victoria Mboko e Karolina Muchova, sfida che promette davvero scintille. La giovane canadese ha messo fine al cammino della russa Mirra Andreeva, vincendo per 7-6 4-6 6-0 dopo due ore e diciassette minuti di gioco. La ceca, invece, ha stoppato la filippina Alexandra Eala, giunta fino alla semifinale l’anno scorso, con un perentorio 6-0 6-2 in appena un’ora di gioco.

RISULTATI OTTAVI DI FINALE WTA MIAMI 2026

Muchova (Cze) b. Eala (Phi) 6-0 6-2

Mboko (Can) b. Andreeva (Rus) 7-6 4-6 6-0

Gauff (Usa) b. Cirstea (Rou) 6-4 3-6 6-2

Baptiste (Usa) b. Ostapenko (Lat) 6-3 6-4

Pegula (Usa) b. Cristian (Rou) 6-4 6-1

Sabalenka (Blr) b. Zheng (Chn) 6-3 6-4

Bencic (Sui) b. Anisimova (Usa) 6-2 6-2

Rybakina (Kaz) b. Gibson (Aus) 6-2 6-2