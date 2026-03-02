Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: il girone e le avversarie dell’Italia. Format e quante staccano il pass

Una nuova sfida da cogliere con entusiasmo, emozione ed ambizione. Domani comincerà il cammino della Nazionale italiana di calcio femminile alle qualificazioni valide per i Campionati Mondiali 2027. Le azzurre nello specifico debutteranno contro la Svezia a Reggio Calabria, in quella che si può definire la partita di cartellone del raggruppamento A della prima divisione (riservato ai migliori team della Nations League)

Ma quali saranno le altre avversarie? Le ragazze del CT Andrea Soncin se la vedranno, oltre che con le scandinave appena citate, anche con le nordiche della Danimarca, oltre che con la compagine della Serbia. Le sfide, caratterizzate da andata e ritorno, per un totale complessivo di sei incontri.

Per poter centrare l’obiettivo della qualificazione diretta, l’Italia dovrà vincere il proprio girone, arrivando prima al termine dei sei incontri. In caso di piazzamento diverso, accederà invece alla fase dei play-off, dove saranno in palio altri sette posti, più uno “spareggio intercontinentale”.

Dopo il vìs-a-vìs contro la Svezia, il 7 marzo le nostre portacolori affronteranno la Danimarca. Poi il 14 aprile, sarà la volta della Serbia. Il 18 ci sarà invece la sfida di ritorno contro le danesi. A giugno sono invece previsti gli ultimi due confronti prima con la Serbia (5 giugno) e con la Svezia (9 giugno).