Calcio femminile: pari per Lazio e Napoli nel sabato di Serie A

‎Va in archivio il sabato dedicato alla Serie A 2025-2026 di calcio femminile, massimo Campionato italiano arrivato al suo quindicesimo turno. Una giornata particolarmente interessante in ottica classifica, specie considerando il pareggio del Napoli, il quale ha perso la grande occasione di aggrapparsi momentaneamente alla terza della classe Juventus.

Le partenopee infatti sono state frenate dal Parma tra le mura amiche, imbattendosi contro una squadra che, malgrado alcune sconfitte, ha sempre dimostrato una grande solidità, difendendosi dagli attacchi delle padrone di casa. Si tratta del secondo pareggio di seguito per la compagine azzurra, fino a questo momento artefice di una grande stagione, specie se rapportata a quella dello scorso anno.

Occasione mancata anche per la Lazio, fermata dal Milan per 2-2. A passare in vantaggio per prime sono state le biancocelesti per merito del sigillo messo a referto da Le Bahin su assistenza di Visentin al 32′, poi nella ripresa il diavolo ha prima ripristinato gli equilibri con Kamzyc (55′) e poi effettuare il sorpasso con Soffia (65′) salvo poi essere raggiunto ancora dalle aquilotte con Karczweska (82′).

Da segnalare invece il blitz del Como sul campo del Genoa. Stiamo parlando di un successo molto importante per le lombarde, uscite per la seconda volta di seguito con tre punti sfruttando in particolare modo il goal della vittoria siglato da Vaitakuitye siglato al 24’ su assisti di Pavan.