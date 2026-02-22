Calcio femminile, Roma vittoriosa nel match clou contro l’Inter. Juventus fermata nel 15° turno di Serie A

È andato definitivamente in archivio il 15° turno del campionato di Serie A Femminile, una giornata cruciale per delineare i vertici della classifica. Tre le sfide di rilievo, a partire da quella dell’Arena Civica di Milano, dove l’attesa era tutta per il big match tra Inter e Roma, le prime due della graduatoria.

Le nerazzurre erano a caccia della dodicesima vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia Women, competizione che tornerà presto a mettere di fronte le due squadre per un posto in finale. Le giallorosse, dominanti nella gara d’andata (3-0 con reti di Pandini, Dragoni e Giugliano), si affidavano anche ai precedenti: in due delle tre stagioni in cui, dopo 15 giornate, avevano raggiunto quota 33 punti o più, è poi arrivato lo Scudetto (2023 e 2024).

Statistiche confermate sul campo. Le capitoline hanno infatti dato seguito alle premesse, conquistando un successo esterno di enorme peso. A decidere il confronto contro la Beneamata è stata la canadese Evelyne Viens, a segno al 33’. Tre punti d’oro per la Roma, che sale a quota 36 e allunga a +6 proprio sull’Inter.

Poche soddisfazioni, invece, per la Juventus nel lunch match del “Gubbiotti” contro la Ternana Women. La squadra di Max Canzi, reduce dalla cocente eliminazione in Champions League contro il Wolfsburg, non è andata oltre il 2-2. Dopo le reti dell’americana Abi Brighton al 28’ e della portoghese Ana Capeta al 34’, la gara sembrava in discesa per la Vecchia Signora. La retroguardia bianconera, però, non è stata impeccabile e le umbre hanno trovato il modo di rientrare in partita: il rigore trasformato da Valeria Pirone al 44’ e il gol di Giada Pellegrino al 77’ hanno fissato il risultato finale. Juventus terza in classifica, ora a -8 dalla vetta.

A completare il quadro, la sofferta vittoria interna della Fiorentina, che supera 3-2 il Sassuolo. Le viola passano in vantaggio con Emma Severini al 46’, ma vengono raggiunte dal gol della camerunense Naomi Ndjoah Eto al 55’. La Fiorentina cambia marcia e colpisce con la danese Sofie Bredgaard al 60’ e ancora con Severini su calcio di rigore. Nel recupero arriva il tentativo estremo delle neroverdi, con la rete di Daniela Sabatino, ma il risultato non cambia. Il 3-2 finale permette alla formazione toscana di raggiungere la Lazio a quota 24 punti, al sesto posto.