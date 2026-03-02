Calcio femminile, Italia-Svezia a Reggio Calabria: difficile esordio per le azzurre nelle qualificazioni ai Mondiali 2027

Dopo sei giorni di lavoro a Coverciano, la Nazionale Italiana di calcio femminile è pronta a iniziare il suo cammino verso il Mondiale 2027. Martedì 3 marzo (ore 18.15, diretta su Rai 2) le azzurre scenderanno in campo allo stadio Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria per affrontare la Svezia nella prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2027.

Sarà un esordio storico per l’Italia nell’impianto calabrese, che si colorerà d’azzurro per sostenere la squadra guidata dal Ct Andrea Soncin. In palio ci sono punti pesantissimi in un girone di altissimo livello – il Gruppo 1 della Lega A – che comprende anche Danimarca e Serbia. Solo la prima classificata otterrà il pass diretto per la Coppa del Mondo in Brasile, senza passare dagli spareggi.

L’avversaria è tra le più temibili: la Svezia, quinta nel Ranking FIFA (l’Italia è 13ª), parte con i favori del pronostico. Le scandinave rappresentano un banco di prova immediato per misurare ambizioni e crescita del gruppo azzurro. La vittoria contro di loro manca dal 2018, ma sotto la gestione Soncin l’Italia ha più volte sfiorato l’impresa, raccogliendo due pareggi e due sconfitte di misura nei quattro precedenti.

L’obiettivo è chiaro: dare continuità allo splendido Europeo della scorsa estate, chiuso con orgoglio e un pizzico di amarezza in semifinale, e proseguire nel percorso di maturazione evidenziato anche nelle amichevoli di prestigio contro Giappone, Brasile e Stati Uniti a fine 2025.

Alla vigilia del debutto, Soncin ha trasmesso entusiasmo e determinazione: l’andare al Mondiale è un sogno condiviso da staff e giocatrici, ma anche un traguardo da conquistare con lavoro, identità e consapevolezza. Il Ct ha sottolineato il valore di tutte le squadre del girone, ribadendo che il ranking non basta per definire gli equilibri: serviranno prestazioni di alto livello in ogni partita.

Giocare le prime due gare in casa – dopo la Svezia, sabato 7 marzo a Vicenza contro la Danimarca – rappresenta un’opportunità importante. L’energia del pubblico, già determinante in precedenti occasioni, potrà essere un fattore chiave in un percorso che non ammette distrazioni.

Per questo primo snodo delle qualificazioni, il tecnico nostrano ha convocato 27 calciatrici. Tornano a disposizione, dopo aver saltato la tournée americana di fine anno, Emma Severini e Barbara Bonansea; con loro rientrano anche Angelica Soffia, Benedetta Glionna ed Elisa Polli. Un mix di esperienza e freschezza per affrontare una sfida che può indirizzare subito il cammino nel girone.

L’Italia riparte da entusiasmo, consapevolezza e ambizione. Contro la Svezia serviranno coraggio, qualità e spirito di squadra: novanta minuti per lanciare un messaggio al girone e iniziare con il piede giusto la corsa verso il Brasile 2027.