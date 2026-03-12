Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: l’Italia con la Nuova Zelanda a caccia del bis

Buona la prima, ora occhi puntati sulla seconda per il bis. L’Italia del basket femminile ha esordito nel pre-mondiale battendo nettamente le padrone di casa del Porto Rico per 78-41 e questa sera, con palla a due alle 22.00, sfiderà le neozelandesi, in una sfida che vede le ragazze di Capobianco favorite, ma da non sottovalutare in un torneo dove ogni match è decisivo.

L’Italia si è presentata al torneo di qualificazione mondiale forte del terzo posto conquistato agli Europei della scorsa estate, risultato che ha consolidato il percorso intrapreso dal commissario tecnico Andrea Capobianco. Il tecnico azzurro ha scelto la continuità, confermando quasi integralmente il gruppo che ha brillato nella rassegna continentale. Resta pesante l’assenza di Matilde Villa, ma l’Italia può contare sul talento e sull’esperienza di Cecilia Zandalasini, Lorela Cubaj, Jasmine Keys e Costanza Verona, colonne di una nazionale ambiziosa.

L’obiettivo è chiaro: tornare ai Mondiali dopo un’assenza che dura da 32 anni. Per riuscirci le azzurre dovranno chiudere il girone almeno tra le prime tre, oppure al quarto posto nel caso (assai probabile) in cui gli USA terminino la propria corsa tra le prime tre posizioni. Dopo il successo contro Porto Rico questa notte, una vittoria contro la Nuova Zelanda rappresenterebbe dunque un passaggio fondamentale verso la qualificazione iridata.

La squadra oceanica, ha vissuto il proprio periodo d’oro tra il 1994 e il 2008, ma oggi la formazione neozelandese presenta un roster composto in gran parte da giocatrici impegnate nel campionato australiano, con qualche esperienza negli Stati Uniti a livello NCAA e, nel caso di Sam Whittaker, anche in Europa. Tra i prospetti più interessanti spicca Pahlyss Hokianga, affiancata dalle ali Rebecca Pizzey ed Esra McGoldrick, ma sulla carta la Nuova Zelanda appare la quinta forza del girone. Anche la storia dei precedenti è favorevole all’Italia, che ha vinto tutti e tre gli incontri disputati finora.